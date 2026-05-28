アカデミー賞は長らく「映画芸術の最高峰」と位置づけられてきた。だが、その選考をめぐっては会員構成の偏りが指摘されてきた。とりわけ2015年から2016年にかけて広がった“白すぎるオスカー”批判は、アカデミーの会員が投票する制度そのものに疑問を突きつけた。外部からの批判は、なぜ組織の改革を促したのか。その背景と経緯を明らかにする。※本稿は、松崎健夫『アカデミー賞入門』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。

“身内”をたたえるオスカー賞の

“白すぎる”偏りの構造

アカデミー賞の投票権を持つのは“人よりもたくさんの映画を観る”映画ファンや映画評論家ではありません。また、候補となるためには興行収入の大小も関係ありません。投票権を持つのは監督、プロデューサー、俳優、撮影や編集、美術や音楽などの技術者で構成される映画芸術科学アカデミーのいわゆる“アカデミー会員”。アカデミー賞がカンヌ国際映画祭やゴールデン・グローブ賞などの映画祭や映画賞と異なるのは、映画業界人が賞を授与することで同じ業界内の“身内”をたたえるという点にあります。

では、アカデミー会員になるにはどのような手続きがいるのでしょうか。

俳優や監督、脚本家など19の支部に分かれている映画芸術科学アカデミーの会員数は、現在急増しています。2014年に6261名だった会員数は、2019年に8946名、2025年には1万910名にまで増えているのです。

これは2015年と2016年の俳優部門の候補者が、2年連続で全員白人俳優だったことで“白すぎるオスカー”（#OscarsSoWhite）との批判を受け、映画芸術科学アカデミー側がA2020委員会を立ち上げた効果の表れです。会員構成や作品候補に対して多様性を反映させようと、改革に着手したのです。

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