山形県鶴岡市では、小学生が地元のシンボル・鼠ヶ関灯台を見学しました。灯台の上から見た景色に感動し、地元への愛着を深めたようです。

【写真を見る】日本海を一望！「下からじゃ見れない景色」「灯台って大事な役割」児童が地元のシンボル鼠ヶ関灯台を見学（山形・鶴岡市）

鼠ヶ関小学校では、子どもたちに地域に愛着をもち未来を担う人材になってもらおうと、毎年、酒田海上保安部と協力し、地域のシンボルの鼠ヶ関灯台を見学しています。

鼠ヶ関灯台は１９２５年４月に点灯を開始し、今年で１０１年を迎えます。灯台の周りのタイルにはハートマークが隠されていて、「恋する灯台」とも呼ばれています。

きょうは鼠ヶ関小学校の児童など２８人が灯台の仕組みや海上保安部の仕事について説明を受けた後、特別に灯台の中を見学しました。

高さおよそ１４メートルの灯台を上へ上へと昇っていき、外に出ると…

■日本海を一望！児童たちの感想は？

目の前には日本海。

灯台から見える景色は、児童たちの目にどう映ったのでしょうか。

児童「とても怖かったけれど眺めがよくて灯台って大事な役割だと思った。（海上保安庁の仕事は）やったらかっこいいし灯台を管理するのもかっこいいと思ったからやってみたい」

児童は「初めてでちょっと怖かった。下からじゃ見れない景色があってよかった。船を岸まで運んでくれたり、大事な役割があるんだと思った。海を守ってみたいし近くにあるからやってみたい」

地元のシンボルを学び、児童たちは地元・鼠ヶ関への理解を深めていました。