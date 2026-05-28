日経225オプション6月限（28日日中） 7万円コールが出来高最多415枚
28日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9416枚だった。うちプットの出来高が5387枚と、コールの4029枚を上回った。プットの出来高トップは6万2500円の414枚（55円高775円）。コールの出来高トップは7万円の415枚（64円安122円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 90000
181 0 1 80000
21 1 79500
37 1 79000
18 1 78500
7 2 78000
146 -1 2 77500
44 3 77000
2 4 76000
10 5 75500
228 -5 7 75000
68 -6 10 74500
141 -7 12 74000
48 -10 17 73500
145 -16 20 73000
89 -20 27 72500
202 -26 39 72000
93 -31 53 71500
325 -42 68 71000
100 -52 91 70500
415 -64 122 70000
95 -61 174 69500
245 -97 208 69000
65 -115 270 68500
4 -50 405 68125
383 -125 360 68000
11 -255 305 67875
22 -355 415 67750
3 -80 495 67625
156 -265 445 67500
3 580 67375
14 -190 545 67250
1 -80 690 67125
161 -155 590 67000
3 -530 535 66875
1 -60 815 66750
9 -310 690 66625
38 -180 725 66500
7 -610 625 66375
28 -430 660 66250
184 -215 890 66000 2040 +175 5
23 -355 800 65875
7 -550 820 65750
3 -1010 855 65625
67 -225 1095 65500 2265 +585 4
8 -390 1150 65375 2260 +685 2
65125 1490 +240 1
64 -380 1285 65000 1690 +160 100
64875 1595 +265 2
17 -825 1435 64750 1570 +205 6
10 1485 64625 1510 +470 14
26 -410 1585 64500 1445 +180 96
3 -595 1655 64375 1200 4
2 -1085 1530 64250 1150 -25 12
1 1675 64125 1290 11
24 -315 1880 64000 1205 +60 37
63875 1470 +570 22
1 -480 2010 63750
63625 930 -20 1
5 -740 2060 63500 1075 +100 109
1 2275 63375 880 +260 3
1 -550 2335 63250 980 +160 33
63125 945 2
3 -1100 2585 63000 885 +75 160
62875 870 +225 2
62750 840 +145 12
62500 775 +55 414
62375 810 +280 2
62250 910 +315 31
3 -740 3450 62000 655 +70 108
61750 600 +145 9
61500 565 +45 15
61375 535 +80 2
61250 605 +270 3
4 -190 4445 61000 450 +10 314
60875 455 +90 6
60750 535 +170 12
2 4120 60500 400 +30 27
60250 360 +55 1
60125 355 4
60000 345 +25 321
59875 335 1
59750 415 +157 13
59500 295 +55 138
59375 330 +96 1
59250 280 +30 19
59000 242 -3 167
58750 234 +28 6
58625 205 +56 1
58500 213 -1 41
58250 197 +17 6
58000 191 +5 192
57875 140 2
57750 173 +21 18
57625 164 +25 1
57500 168 +12 41
57375 135 +10 7
57250 120 +15 2
57125 130 +20 6
57000 140 -1 198
56750 149 +30 7
56500 125 0 34
56250 120 +9 12
56125 144 +40 1
56000 110 -8 172
55875 135 +41 1
55750 101 +3 23
55500 101 +3 64
55250 90 +12 7
55000 83 -5 359
54875 98 2
54750 80 +4 11
54625 88 4
54500 77 +3 42
54250 93 +33 8
54000 68 -1 150
53875 71 +13 6
53750 81 +25 9
53500 67 +7 10
53250 58 +3 13
53125 67 +20 1
53000 54 -1 102
52750 52 +2 3
52625 49 2
52500 61 +14 21
52250 57 +13 1
52000 44 -1 89
51500 33 -7 3
51250 46 +10 2
51125 45 +10 1
51000 34 -3 36
50875 26 -4 1
50500 37 +5 3
50000 29 -1 168
49750 31 +4 1
49500 28 +5 3
49375 21 -4 5
49250 30 1
49125 23 +1 1
49000 27 +2 65
48875 22 1
48500 23 +5 6
48375 20 0 1
48250 15 -5 2
48000 19 -1 54
47750 14 -3 7
47500 14 -2 12
47000 14 -3 82
46750 16 -1 1
46500 13 -2 7
46250 13 0 2
46000 12 0 69
45750 11 -2 59
45500 12 0 9
45000 9 -2 214
44750 11 +2 3
44250 10 +1 6
44000 10 +1 41
43500 8 0 3
43250 7 0 2
43000 8 0 30
42750 6 -1 1
42250 5 1
42000 7 +2 17
41500 4 1
41000 5 0 34
40500 5 3
40000 4 -1 81
39750 4 0 3
39500 4 0 3
39250 3 2
39000 3 -1 15
38750 3 0 4
38500 3 0 3
38250 3 5
38000 3 0 5
37500 2 19
37250 2 11
37000 2 -1 40
36750 3 0 1
36500 2 4
36000 2 0 14
35750 2 0 1
35500 2 0 20
35000 2 0 15
33000 1 -1 48
32000 1 25
31750 2 0 1
31500 1 0 26
31000 1 0 95
30000 1 0 67
株探ニュース
