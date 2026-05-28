日経225オプション7月限（28日日中） 6万3500円プットが出来高最多137枚
28日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1188枚だった。うちプットの出来高が825枚と、コールの363枚を上回った。プットの出来高トップは6万3500円の137枚（650円高2385円）。コールの出来高トップは7万1000円の61枚（70円安565円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 0 2 90000
5 -9 10 85000
5 -5 18 82500
36 -1 38 80000
18 65 78500
18 -15 75 77500
1 128 76000
15 -52 170 75000
7 -85 240 74000
7 -115 310 73000
1 -45 400 72500
13 -115 370 72000
1 -370 485 71500
61 -70 565 71000
38 -115 720 70000
14 -175 955 69000
4 -330 1180 68500
1 -225 1160 68125
16 -205 1195 68000
1 1300 67750
1 -545 1215 67500
3 -380 1455 67000
1 -185 1625 66750
3 -325 1720 66500
18 -330 1940 66000
12 1825 65750
22 2150 65500 2905 6
65250 2725 +160 1
20 -1245 2140 65000 2645 +55 1
64750 2485 +295 1
64500 2460 +475 3
64375 2405 2
64250 2350 2
64125 2565 4
8 -535 2795 64000 2285 +270 18
63750 2390 +615 1
63625 2360 12
63500 2385 +650 137
63250 1950 +180 2
63000 1915 +320 12
62750 1775 +140 4
62500 1565 +135 10
62250 1655 +180 5
2 3920 62000 1770 +390 34
4 5250 61000 1325 +115 4
60750 1130 +25 3
60250 1025 3
60000 1170 +160 17
59500 990 +60 1
59250 940 +125 2
59000 910 +175 39
58500 860 +125 1
58000 865 +205 128
57750 820 +195 5
57250 770 +250 2
57000 680 +90 68
56000 525 +35 16
55500 415 +5 5
55000 500 +100 27
54500 350 +35 2
54000 365 +20 7
53250 310 4
53000 315 7
52750 340 2
52000 305 +67 12
51000 222 +8 11
50000 195 +25 17
49500 180 +9 1
49000 190 +53 4
48500 135 1
48000 140 +5 18
47500 115 +5 1
46500 120 +18 28
46000 108 +5 7
45500 101 +16 1
45000 90 +1 31
44000 78 +1 11
43750 77 +5 2
42000 66 +10 1
41500 50 1
40000 47 +2 12
39250 42 1
38500 41 1
38000 38 2
36000 30 3
35000 25 +2 7
33000 20 +3 30
31000 12 0 1
30000 10 +1 8
28000 3 1
25000 5 0 2
24000 4 2
20000 2 +1 10
株探ニュース
