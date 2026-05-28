　28日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1188枚だった。うちプットの出来高が825枚と、コールの363枚を上回った。プットの出来高トップは6万3500円の137枚（650円高2385円）。コールの出来高トップは7万1000円の61枚（70円安565円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 7　　　 0　　　 2　　90000　
　　 5　　　-9　　　10　　85000　
　　 5　　　-5　　　18　　82500　
　　36　　　-1　　　38　　80000　
　　18　　　　　　　65　　78500　
　　18　　 -15　　　75　　77500　
　　 1　　　　　　 128　　76000　
　　15　　 -52　　 170　　75000　
　　 7　　 -85　　 240　　74000　
　　 7　　-115　　 310　　73000　
　　 1　　 -45　　 400　　72500　
　　13　　-115　　 370　　72000　
　　 1　　-370　　 485　　71500　
　　61　　 -70　　 565　　71000　
　　38　　-115　　 720　　70000　
　　14　　-175　　 955　　69000　
　　 4　　-330　　1180　　68500　
　　 1　　-225　　1160　　68125　
　　16　　-205　　1195　　68000　
　　 1　　　　　　1300　　67750　
　　 1　　-545　　1215　　67500　
　　 3　　-380　　1455　　67000　
　　 1　　-185　　1625　　66750　
　　 3　　-325　　1720　　66500　
　　18　　-330　　1940　　66000　
　　12　　　　　　1825　　65750　
　　22　　　　　　2150　　65500　　2905 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　65250　　2725 　　+160　　　 1　
　　20　 -1245　　2140　　65000　　2645 　　 +55　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64750　　2485 　　+295　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64500　　2460 　　+475　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　64375　　2405 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　64250　　2350 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　64125　　2565 　　　　　　　 4　
　　 8　　-535　　2795　　64000　　2285 　　+270　　　18　
　　　　　　　　　　　　　63750　　2390 　　+615　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63625　　2360 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　63500　　2385 　　+650　　 137　
　　　　　　　　　　　　　63250　　1950 　　+180　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1915 　　+320　　　12　
　　　　　　　　　　　　　62750　　1775 　　+140　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　62500　　1565 　　+135　　　10　
　　　　　　　　　　　　　62250　　1655 　　+180　　　 5　
　　 2　　　　　　3920　　62000　　1770 　　+390　　　34　
　　 4　　　　　　5250　　61000　　1325 　　+115　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　60750　　1130 　　 +25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　60250　　1025 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　60000　　1170 　　+160　　　17　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 990 　　 +60　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 940 　　+125　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 910 　　+175　　　39　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 860 　　+125　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 865 　　+205　　 128　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 820 　　+195　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 770 　　+250　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 680 　　 +90　　　68　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 525 　　 +35　　　16　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 415 　　　+5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 500 　　+100　　　27　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 350 　　 +35　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 365 　　 +20　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 310 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 315 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 340 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 305 　　 +67　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 222 　　　+8　　　11　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 195 　　 +25　　　17　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 180 　　　+9　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 190 　　 +53　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 135 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 140 　　　+5　　　18　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 115 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 120 　　 +18　　　28　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 108 　　　+5　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 101 　　 +16　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　90 　　　+1　　　31　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　78 　　　+1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　77 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　66 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　50 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　47 　　　+2　　　12　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　42 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　41 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　38 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　30 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　25 　　　+2　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　20 　　　+3　　　30　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　12 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　10 　　　+1　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 3 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 5 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 4 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 2 　　　+1　　　10　

