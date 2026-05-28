日経225オプション8月限（28日日中） 7万円コール1275円
28日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は48枚だった。コールの合計出来高は15枚。コールの出来高トップは7万円の5枚（595円安1275円）だった。プットのの合計出来高は33枚。プットの出来高トップは4万9000円の14枚（405円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -11 20 90000
1 -40 200 80000
2 -165 465 75000
5 -595 1275 70000
2 -180 2665 66500
2 2720 66375
2 -185 2775 66250
62750 2650 2
62625 2590 2
62500 2545 2
49000 405 14
43750 173 5
40500 122 1
40000 127 +7 2
24000 11 2
20000 7 -1 3
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -11 20 90000
1 -40 200 80000
2 -165 465 75000
5 -595 1275 70000
2 -180 2665 66500
2 2720 66375
2 -185 2775 66250
62750 2650 2
62625 2590 2
62500 2545 2
49000 405 14
43750 173 5
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40000 127 +7 2
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