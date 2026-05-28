　28日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は48枚だった。コールの合計出来高は15枚。コールの出来高トップは7万円の5枚（595円安1275円）だった。プットのの合計出来高は33枚。プットの出来高トップは4万9000円の14枚（405円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　 -11　　　20　　90000　
　　 1　　 -40　　 200　　80000　
　　 2　　-165　　 465　　75000　
　　 5　　-595　　1275　　70000　
　　 2　　-180　　2665　　66500　
　　 2　　　　　　2720　　66375　
　　 2　　-185　　2775　　66250　
　　　　　　　　　　　　　62750　　2650 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62625　　2590 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62500　　2545 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 405 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 173 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 122 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 127 　　　+7　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　11 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 7 　　　-1　　　 3　

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