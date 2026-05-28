２７日に放送されたフジテレビ系ドラマ「１０２回目のプロポーズ」では、音（伊藤健太郎）の病気を知ってしまった太陽（霜降り明星・せいや）が、身を引く決意をする。また次回予告では、「１０１回目−」にも登場したキーマンの姿があり、ネットも「桃ちゃん！」と盛り上がった。

台風の中、光（唐田えりか）に１０１回目のプロポーズをした太陽。会社内で光からの差し入れのケーキを食べているときに、千恵（田中律子）が、「桃ちゃんが送ってくれたブラッドオレンジジュースならあるよ」といってジュースを出してくる。

太陽は「桃ちゃんって？」と聞くと、光の母の薫（浅野温子）の親友で今はイタリアに住んでいる…などと説明を受ける。

その後、太陽は咲良（平祐奈）から「音さんにケンカふっかけてきなよ」「僕の方が光さんを大切にできるっていってやるのよ」などと言われ、音のもとに乗り込むも、音は体調を崩してしまい、あわてて太陽を部屋から追い出す。その後、改めて音は太陽を呼び出し、すい臓がんで余命３カ月であることを告げる。

自分が死んだ後のことを太陽に任せたいとする音に、太陽は自分が身を引くので、残された時間は光と過ごすべきだと訴える…。

そして次週予告では、光の誕生日を祝う音と太陽のもとに「イタリアからサプライズ登場！」といって桃子が登場する一幕が。桃子は浅田美代子が演じており「１０１回目の−」では、薫の親友として出演していた。

ネットでは桃子の再登場に「来週浅田美代子さん登場！」「わぁ、ももちゃん登場だー！！」などの声が上がっていた。