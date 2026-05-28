ドジャースのタイラー・グラスノー投手の妻・メーガンさんが第１子を妊娠したことが２７日（日本時間２９日）、明らかになった。夫婦２ショットで大きくなったお腹をインスタグラムで公開した。

ハリウッドの日本料理店で撮影された幸せいっぱいの２ショット。グラスノーとメーガンさんは大きなお腹を見せながら、２人で同じポーズをとっている。

グラスノーは昨オフに挙式。レイズ時代、試合中にスタンドにいたメーガンさんを発見し、スタッフにメッセージを託して交際に発展したという。まるで漫画のようなラブストーリーからゴールインし、第１子を妊娠。ドジャースファンの注目を集める美男美女だ。

ドジャースの奥さまたちで構成される「ドジャーワイブス」のメンバーも「待ちきれない」「赤ちゃんと一緒の来年春が待ち遠しい」と祝福し、球団専属リポーターのワトソンさんも「おめでとう」とメッセージを送った。チームではスコットのマディ夫人が第２子、スミスのカラ夫人も第３子妊娠を発表しており、おめでたいニュースが続く形となった。

グラスノーは現在、負傷者リスト入りしているが順調に回復中。すでにキャッチボールを再開している。