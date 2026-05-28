「DREAMS COME TRUE」（以下、ドリカム）の吉田美和の19歳年下夫で、ロックバンド「FUZZY CONTROL」でボーカル＆ギターを務めるJUONこと鎌田樹音が、5月27日に自身のInstagramを更新。歌手の尾藤イサオとの2ショットを披露し、その“そっくり”ぶりにファンから驚きの声があがっている。

《親子みたいと言われます。尾藤さん、舞台お疲れ様でした。また、ステージの上で会いましょう。》とつづったJUONは、ともにグラスをかたむける2ショットを添えた。

尾藤は1964年にソロデビューを果たしてから今年で62年目を迎える超ベテラン歌手で、御年82歳。1966年のビートルズ来日公演の際は、前座を務めた経験もあり、1970年のテレビアニメ『あしたのジョー』（フジテレビ系）の主題歌を歌ったことはあまりにも有名だ。

芸能記者が言う。

「JUONさんと尾藤さんは、ビートルズの創成期を描いた舞台『backbeat』で共演。5月24日に兵庫公演を終えています。JUONさんは5月7日のInstagramでも、60年前にビートルズが来日した際に作られたという尾藤さんの私物である法被を着た自身の写真を公開していて、世代を超えた仲の良さをみせていました」

2人がよく似ていることからコメント欄にはファンから

《ほんと…親子にみえる》

《そっくり！》

といった反応が殺到しているとともに、

《尾藤さん、若すぎません!?》

と82歳には見えない尾藤のビジュアルにも反響が寄せられている。

JUONは2012年に吉田と結婚。吉田の19歳年下で、“金髪ロン毛”のチャラめなビジュアルだったことが、大きな話題を呼んだ。

「JUONさんはドリカムのサポートギタリストとしても活躍しており、また、家庭も円満なようです。2025年2月、JUONさんは『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に出演した際、結婚生活について語っています。JUONさんは吉田さんを『ミィ』と呼んでおり、音楽以外のことでは言い合いになったことがないほど仲良しだと話していました。吉田さんについて『料理が抜群に上手です。最強です！』と明かしており、料理中にはJUONさんがギターを弾き、吉田さんが歌う場面もあるそうです。結婚から10年以上が経っても、音楽家同士で楽しい時間を過ごしていることが伝わりました」（同前）

2人のそっくりぶりには、吉田自身が一番驚いているかもしれない。