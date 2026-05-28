5月25日、読売巨人軍の監督だった阿部慎之助氏が現行犯逮捕されるという、ショッキングなニュースがもたらされた。

「18歳の長女と15歳の次女がけんかをしたため、阿部氏は『静かにしろ』と注意しました。その際、長女が口答えをしたことから阿部氏は激高し、長女の襟首をつかみ、投げ飛ばしたということです。阿部氏は酒を飲んでいたそうです。

阿部氏は深夜に釈放され、事件翌日の午前に球団の山口寿一オーナーと面談し、監督を辞任することになりました」（社会部記者）

事件の詳細が明らかになるにつれ、世間では阿部氏の行為が「家庭内の親子げんか」ではないかと主張する人々も見られた。

「そうしたなか、ベテラン俳優の三田村邦彦さんも、5月26日に更新したXで《親が子供が間違ったことをしたら怒鳴ったり》の書き出しで《演出家蜷川幸雄氏が物を投げつけた罵声を浴びせたり 星野監督が選手をポカリ! これはコンプラ違反?虐待?にあたるかどうか よーく考えてみましょうよ 子を育てる親は 善悪をどう教える?すべて『虐待』 ですませていいはずがない》と、しつけや教育のためなら、体罰もやむなしとも取れる私見をつづっていました。

しかし、この投稿に《酔って娘の襟首掴んで投げ飛ばすのは虐待でないと?》《ズレ過ぎていて話にならない》など、批判が殺到してしたのです」（芸能担当記者）

三田村は、真意が伝わっていないと思ったのか、5月27日、同じくXに《暴力を正当化? とんでもない! してるわけがない! 私は常日頃から言ってるように暴力、戦争反対!の平和主義ですよ》と反論を投稿したのだったが……。

「するとこの投稿にも《蜷川さんや星野さんの暴力を肯定してたじゃん? 忘れるの早くないか?》《正当化してることにすら気付いてないのがもうだめなんだよ》など、多くの批判が寄せられてしまい、結果として“再炎上”することになってしまいました」（同前）

釈明が、かえって火に油を注ぐ形になってしまったようだ。