【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.51「彼方に至る路」 6月2日 公開予定

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」に「彼方に至る路」のマイナーアップデートパッチ7.51を6月2日に実装する。

このアップデートでは、新たな絶レイド「絶妖星乱舞」が実装される。また、お得意様取引「タコスのチーちゃん：チーソジャ」、コスモエクスプローラーの新たな星「植物文明の星 アウクセシア」なども公開される。

ケフカとのさらなる戦い「絶妖星乱舞」がスタート

7つめ目の絶レイドとなる「絶妖星乱舞」が実装される。これまでの絶レイドはベースとなるレイドの1層から4層のボスが勢ぞろいするような形だったが、今回は、「次元の狭間オメガ：シグマ編」の4層ボス「ケフカ」戦だけにフォーカスした内容となっている。

【あらすじ】

異邦の詩人は刮目する。この世界と異なる、遥けき彼方で繰り広げられた激闘を。それは微睡みが見せた夢想か、それとも、つかの間に過った幻想か。

かくして、虚像の道化師相手に、嘘か真かシンジラレナイ戦いがはじまる――！

お得意様取引「タコスのチーちゃん：チーソジャ」

クラフター・ギャザラーのコンテンツであるお得意様取引では、トライヨラのタコススタンドを経営している“チーちゃん”こと「チーソジャ」が新たな対象となる。

【あらすじ】

トライヨラの二大タコス屋のひとつ「タコスのチーちゃん」は、今日も今日とて明るく元気に営業中！

看板店主の「チーソジャ」は、大繁盛の追い風を受けて、念願の2号店を出すべく動き始めるのだった。

ソリューション・ナインに来ているチーちゃん。2号店はここに出すのか？

報酬にはタコスを食べるエモートも

新たな星「植物文明の星 アウクセシア」が登場

コスモエクスプローラーに新たな星「植物文明の星 アウクセシア」と道具強化コンテンツ「コスモツール」の新たな段階が登場する。

【あらすじ】

宇宙探査プロジェクト「コスモエクスプローラー計画」も、いよいよ佳境に！

惑星オイジュスの探索により明らかとなった航路図の示す先へと、いざ飛び立て！

植物が生い茂る惑星には、かつて文明があった痕跡が残る

コスモツールの新段階が登場

報酬装備や鳥と植物の中間のような見た目のマウント

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IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO

※画面は開発中のものです。