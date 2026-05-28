借金を抱え最下位に沈むドラゴンズは、どうすれば浮上できるのか…。権藤博さん、山崎武司さん、落語家の立川志らくさんが聖地・ピカイチに集まり「緊急座談会」。前編・中編・後編にわたってお伝えします。



【前編】は、3人による『ドラゴンズの辛口採点』『井上監督の采配は？』についてです。

■ドラゴンズを“辛口”採点





Q.交流戦前のドラゴンズの成績は15勝30敗1分、今シーズンの戦いぶりは100点満点で何点？





山崎さん【30点】：「僕ちょっと優しいですよ、30点！全てはやっぱりケガ人ですよね。戦力が整わずに、3分の1を消化してしまった」

Q.一番痛かったのは誰？



山崎さん：

「全員痛いですけど、やっぱり期待されていたのはサノーじゃないですか。サノーが肉離れ、岡林もやっぱり痛いですし。上林・岡林・福永・サノーは、絶対成績を残さなきゃいけないメンバーなので。ここが何もできていないのは、ちょっときついかな」



志らくさん【50点】：

「私は一応ファンなので、専門的なことはそこまで分からないので、とりあえず50点をつけています。前半ものすごく強いのに、7回で全部ひっくり返されて、急に弱くなったりとか。力はあるはずなんですよね。起用法だとかいろいろ問題があって、強い・弱いが両極端なので、ですからちょうど真ん中の半分。ファンが見捨てちゃ、ドラゴンズもダメですから」

権藤さん【-50点】：

「もう10いくつも借金しているなんてのは、プラスの点数なんてつけられないですよ。借金が5つ超えたらダメなんですよ。5つ超えたら、それを取り返すのに10日間、 2週間ぐらいかかるんです。もう今、天文学的な負け数ですから。一番思っているのは、これだけの戦力を持ちながら起用法に一貫性がない。『あれ使え、これ使え』と言って、ちょっと打てないと2軍に落とす。ピッチャー根尾でも、WBCまでいって、1試合投げたらもう2軍に落とすとか。そんなことしたら、誰だって戦う気持ちは出てこないです。『よし！やってやるぞ！』という気にはならないですよ。そこが一番なんです。だんだんね、興奮してくると腹が立ってきて、声が大きくなってくる(笑)」

■井上監督の采配は…





山崎さん：

「いつも言うんだけど、オーソドックスでいいと思うんですよ。だけど監督である以上は、全責任を自分が負えばいいわけだから、監督の好きなようにやればいいと思っているんですよ。僕は彼とずっと一緒にやってきたから、もう痛いほど気持ちは分かるんですよ。とにかく今はもう負けてるから、強く見せたいからって、コメントもちょっとぶっきらぼうになってしまったり、この前も（取材を）拒否してしまったり。ああいうことをせずに、素直に負けは負けで認めてやっていかないと」

志らくさん：

「井上監督は去年はもっと明るかったじゃないですか。いい兄貴みたいな感じでいたのが、何かやたら考えて考えてっていう。そういうタイプじゃないから、もっとチーム全体を『負けたっていいじゃねえかよ。もうずっと、立浪時代から俺たちは最下位なんだから、好きに野球やろう、みんな。頑張ってやろうよ、もうこれから下はないんだから』って明るくやっていけば、監督の良さが出ると思う」

■ドラファンの気持ち





名古屋の街でファンに“喜怒哀楽”を聞いてみると、「こんなに弱いのにみんな真剣に応援して楽しんでいる」「ケガ人が復帰してどんどん上がってくるんじゃないか」といった声がある中、「ケガ人が多い」「逆転負けが多い」「リリーフ陣が試合をぶち壊している」「観戦した試合で全部負けている」「もっと頑張れ！」などなど、“怒り”や“哀しみ”の声が多く聞かれました。

権藤さん【怒】：

「これしかない」



山崎さん【怒】：

「私もこれですね」



権藤さん【怒】：

「（ファンと）同じですよ。これだけの戦力があってこの成績じゃ、そりゃ怒るよ」



志らくさん：

「私も楽しんでいる自分がいるんだけども。ただ、楽しいってのは悲しいですよね。弱いのに楽しんでるっていう、一時のタイガースみたいな感じで。ああなっちゃうのが一番ファンとしては切ない」



※【中編】では、『ドラゴンズの改革案』『“魔の7回”をどうすれば？』『推しメンは？』についてお伝えします。