本拠地ツインズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地ツインズ戦に「2番・DH」で先発出場。今季20号ソロを放つなど4打数2安打1打点、3得点の活躍で、15-2の勝利に貢献した。メジャーで新人選手が5月終了までに放った本塁打数で最多記録に。日本人ルーキーでは18年に22本を放った大谷翔平（当時エンゼルス）以来となるシーズン20発の大台に早くも到達した。スイングと打球のギャップで“錯覚”に陥る日本ファンも多数いた。

凄まじい量産ペースだ。13-1と大量リードの7回、村上は外より低めの速球を逆らわずに逆方向へ。ミートを心掛けたようなスイングにも見えたが、打球はぐんぐん伸びて左翼席へ突き刺さった。打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、飛距離432フィート（約131.6メートル）の一撃で、スタジアムは熱狂に包まれた。

試合を放送した「MLB.TV」のツインズ側放送席では、実況のコーリー・プロブス氏が「全力のスイングですらなかったように見えましたよ。ただ手首をひねっただけのような感じで逆方向へ432フィートも飛ばしました」と仰天。逆方向へ130メートル超えの一発に、X上の日本ファンからも驚きの声が続出した。

「村上20号は早すぎるしなんであれでスタンドインするんだよ」

「村上・なんであれで入るんだよ・宗隆」

「ちょこんと当てて入るホームランが出てる時の村上は止められない」

「見てて感覚おかしくなる」

「ちょこんと当てただけに感じるレフトフェンス越えはいつ見てもおかしい」

「てかあれで入るのかよ…バケモンじゃねーか」

「これをやられると相手投手は困ってしまう」

村上はこれで3試合連続の本塁打。米スポーツ専門局「ESPN」によると、メジャー1年目の選手が6月を迎える前に放った本塁打数は2019年のアロンソ（メッツ）、1987年のマグワイア（アスレチックス）の19本が最多だったが、村上が史上初めて20本の大台に乗せた。

シーズン換算では58本塁打ペース。メジャー1年目の日本人選手が放ったシーズン最多本塁打記録は18年大谷の22本だが、この時期にして早くも更新間近となった。この日2本塁打のアルバレス（アストロズ）と並び、ア・リーグ本塁打ランキングではトップに立っている。



（THE ANSWER編集部）