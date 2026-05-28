【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#24

【前回を読む】異なる情報が錯綜した｢森本造反事件｣の真実…コーチと衝突、試合に遅刻「俺はしていないよ」

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜掲載）

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スターティングメンバーに起用された選手が出場せず、試合途中で帰宅してしまう──1973年のペナントレースの終盤、阪急ブレーブスに前代未聞の事件が起きる。

西本幸雄監督の｢信任投票｣では、迷わず○を書いて投票し、「西本道場」の優等生だった森本が恩師に反旗を翻したのである。森本の行為は、野球協約の「契約不履行」と見なされ、球団から無期限謹慎処分のペナルティが科された。当時を振り返り、森本が語る。

「俺も天狗になっていたのかなあ。今考えると、ありえないことだからね。いくら何でもまずかったと思う。でも、後悔はしていないのよ。これもまた俺の人生」

しかし、この造反劇は森本の現役時代、「たった一度の反乱」だった。したがって、過去の新聞・雑誌に書かれたような「上田利治コーチとの確執」や「上田監督時代も造反事件があった」といった類の記事はすべて事実無根である。

では、なぜこのような誤報が伝播されたのか。推測すると、73年9月23日のダブルヘッダー第2試合に森本が無断帰宅した後、翌日には｢無期限自宅謹慎｣の処分が下され、本人には一切取材ができなかったことに起因するのではないだろうか。

現役時代から解説者時代も記者と親しく接するようなタイプではなかったという。そんなスタンスも記者連中から反感を買って、根も葉もない噂話に尾鰭が付いたネタを記事にされたのではないか。森本の謹慎処分は波紋を呼び、当時子どもたちに流行していたお菓子の付録の野球カードの選手紹介文にまで、「ファンも心配している」などと書かれていたほどだった。

この年はパ・リーグに前・後期制が導入され、前期は4月に6連敗するなどスタートダッシュにつまずき、3位に終わった。優勝は南海ホークス。後期は開幕5連勝、8月からは14連勝と例年通りの力を発揮し、独走優勝を決めた。プレーオフ元年は南海との決戦となるが、後期の南海との対戦成績は12勝1分けと全勝。「1勝もできなかった南海が阪急に勝てるわけがない」と予想されていた。前・後期ともに2位と善戦したロッテ・金田正一監督でさえ「阪急が有利。3勝1敗ぐらいで勝つのでは」とコメントを残していた。

10月20日、大阪球場での第1戦。森本は9月24日から無期限謹慎であり、このプレーオフには出場していない。阪急は2点先制しながら二回裏に逆転され、三回裏には島野育夫の二塁打をきっかけにもう1失点。2−4で敗れる。島野の二塁打は、森本の代わりに三塁を守っていたソーレルの拙守によるものだった。

ソーレルは元来二塁手。森本のバント拒否事件の翌日から三塁を守っていたが、守備に難があった。前年の日本シリーズでは慣れない外野を守り、敗因となる失策をしている。西本幸雄監督は、攻撃優先で森本謹慎後からスタメンの起用を続けていたが、プレーオフでは第2戦以降、守備優先で井上修を先発三塁手に起用する。

結局、プレーオフは3勝2敗で南海が制した。後期の対戦は阪急に全敗したこともあって、｢死んだふり作戦｣とも呼ばれたが、守備も打撃も頼りになり、短期決戦に強い森本の欠場は勝敗に響いたことは確かだ。南海・野村克也監督は、のちに「もし森本がいたら、ここまでうまくいったかどうか」と述懐している。森本の造反事件は、阪急とパ・リーグの歴史を変えてしまったのかもしれない。

（中村素至／ノンフィクションライター）