逆行値下げ、3,000円で本格バーガー＋食飲放題！ ヴィレッジヴァンガードダイナー「食べ飲み放題スタンダードプラン」

記事ポイント 食べ飲み放題スタンダードプランが3,000円（税込）にリニューアル11種類のハンバーガーから1点選択＋全6種スナック食べ放題＋飲み放題がセット＋500円でベルギービール「ヒューガルデン」も飲み放題に追加可能 食べ飲み放題スタンダードプランが3,000円（税込）にリニューアル11種類のハンバーガーから1点選択＋全6種スナック食べ放題＋飲み放題がセット＋500円でベルギービール「ヒューガルデン」も飲み放題に追加可能

物価高が続くなかで、逆に価格を引き下げた食べ飲み放題プランが登場します。

グルメハンバーガー専門店のヴィレッジヴァンガードダイナーが、人気の食べ飲み放題プランをリニューアルし、スタンダードプランを3,000円（税込）から提供しています。

11種類の本格バーガーから1点を選べるうえに、スナック食べ放題と飲み放題がセットになった内容です。

ヴィレッジヴァンガードダイナー「食べ飲み放題スタンダードプラン」





提供店舗：ヴィレッジヴァンガードダイナー各店（一部店舗を除く）対象エリア：東京・千葉・埼玉・山梨（全9店舗）スタンダードプラン料金：2時間制 3,000円（税込）／3時間制 4,000円（税込）公式サイト：vv-diner.jp

ヴィレッジヴァンガードダイナーは2003年にオープンしたグルメハンバーガー専門店です。

合成添加物を一切使用しない自然な食材にこだわり、食べログハンバーガー百名店にも選定されています。

今回のスタンダードプランリニューアルでは、ハンバーガー1点の選択・スナック6種食べ放題・飲み放題の三本柱を従来より低い価格でまとめた構成に刷新されます。

コースは「カリフォルニアコブサラダ→スナック→ハンバーガー→追加スナック」の順で提供されます。

ボリューム・品質・価格のバランスを整えた内容で、友人同士の食事や職場の飲み会、家族での食事会など、幅広い利用シーンに対応しています。

選べる本格バーガーとコース構成





グランドメニューに掲載された11種類のハンバーガーのなかから好みの1点を選択できます（一部対象外バーガーあり）。





「ペッパー&チェダーメルトバーガー」はグルメバーガーならではのボリュームとクオリティを備えた一品です。

コースのスタートには、アボカドやスモークベーコンを使用した「カリフォルニアコブサラダ」が提供され、食体験の満足感を高める構成になっています。

スナック食べ放題と飲み放題の内容





皮付きのまま焼き上げた小ぶりのじゃがいもがスチール製バスケットに盛られた手割りポテトをはじめ、フレンチフライ・ビアバッターオニオンリング・国産チキンナゲットなど全6種のスナックが食べ放題です。

スパイシーなBBQソースで楽しむオニオンリングはアルコールとの相性が高く評価されています。

飲み放題メニューには、極上レモンサワー・山陰ハイボール・カクテル・サングリアといった豊富なアルコールのほか、ソフトドリンクも含まれます。

さらに＋500円（税込）でベルギービール「ヒューガルデン」の飲み放題が追加できます。

フルーティーで爽やかな味わいのヒューガルデンは、スナック食べ放題との組み合わせで満足度をさらに高めます。

プランのバリエーションと時間設定





スタンダードプランのほかに、全ハンバーガーが選べる「プレミアムプラン」や、ハンバーガーまたはパンケーキを選択できる「女子会プラン」も用意されています。

利用シーンや予算に応じて複数のプランから選べる構成です。

時間設定は120分または180分の2種類で、スタンダードプランは2時間制3,000円（税込）、3時間制4,000円（税込）となっています。

各プランはヴィレッジヴァンガードダイナーの一部店舗を除く各店舗で展開されています。

外食コストが上がり続ける環境のなかで、3,000円（税込）から本格グルメバーガー1点・6種スナック食べ放題・飲み放題がそろうスタンダードプランは、コストパフォーマンスの高い選択肢として機能します。

食べログハンバーガー百名店にも選定された実績を持つヴィレッジヴァンガードダイナーのクオリティを、友人同士や職場の集まりでまとめて体験できる内容です。

ヴィレッジヴァンガードダイナー「食べ飲み放題スタンダードプラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ヒューガルデンを飲み放題に追加する場合の料金はいくらですか？

A. スタンダードプランにベルギービール「ヒューガルデン」の飲み放題を追加する場合は、プラン料金に500円（税込）が加算されます。

Q. 食べ放題のスナックは何種類ありますか？

A. 手割りポテト・フレンチフライ・ビアバッターオニオンリング・国産チキンナゲットを含む全6種のスナックが食べ放題の対象です。

Q. 「女子会プラン」ではどのメニューが選べますか？

A. 女子会プランでは、ハンバーガーまたはパンケーキのいずれかを選択できる構成になっています。

詳細は公式サイトに掲載されています。

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