２８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、女優の三田佳子（８４）が出演。元ＮＨＫプロデューサーの夫・高橋康夫氏との夫婦関係について明かした。

同番組が始まった１９７６年から出演している数少ない人物だと紹介され、黒のワンピースに華やかなピンクの羽織、大きなパールのイヤリングとネックレスをして登場した三田。夫とは結婚５２年を迎え、今でも「うちの人とか夫っていうのがいやなの。康夫さんって呼んでいて、私のことは佳子さん」と名前で呼び合っているという。

「途中でママって言われたときすごくいやだった」といい、これまでの結婚生活を振り返り、「男って甘えるでしょう。私、こんなに大変なのにこれ以上甘えられても困るわよって。一緒にいるのがいやだなぁと思うこともあったけど、踏みとどまって。子どもも孫もいるとね」と危機を乗り越え、「最後まで一緒に生きる人かなという覚悟は出来た」。最近では「どっちが先にいくかなと、いつも話しています」と夫婦の会話を明かした。

料理は三田がしているが、あるとき「お米を研ぐのがいやになっちゃって。康夫さんに『お米だけは研いでくれる？』と、お願いしたらやってくれるようになった」と、米研ぎは夫の仕事に。しかし、「最近は研がなくてもいいやつがあるでしょう。それを買って来ちゃうんです、康夫さんが」と笑って話していた。