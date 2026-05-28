『風、薫る』フユがりんに手術介助を教えてもいいと言い出す 第45回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第45回（29日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になるところがあり…その頃、団子屋ではシマケン（佐野晶哉）が槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせていた。
今回は、ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して・・
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になるところがあり…その頃、団子屋ではシマケン（佐野晶哉）が槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせていた。
今回は、ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して・・