連続テレビ小説『風、薫る』の場面カット（C）NHK

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　俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第45回（29日）の場面カットが公開されている。

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　前回は、足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になるところがあり…その頃、団子屋ではシマケン（佐野晶哉）が槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせていた。

　今回は、ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して・・