『トップガン』40周年上映、日本が世界No.1ヒット “追いトップガン”再燃でSCREENX＆ULTRA 4DX上映決定
トム・クルーズ主演の大ヒットシリーズ『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』を劇場上映する特別企画『トップガン 40th Anniversary』が、日本で異例の大ヒットを記録している。5月13日の“トップガンの日”から9日間限定で実施された上映では、2作品合計で興行収入2.3億円、動員11.7万人を突破（※5月25日時点）。さらにインターナショナル興収で、日本がNo.1を獲得した。日本における“トップガン”シリーズの人気の高さを証明する結果となった。
【動画】トム・クルーズが“トップガン・アンセム”口ずさむ特別映像
これを受け、6月5日から『トップガン』では初となるSCREENX（2D字幕）とULTRA 4DX（2D字幕）上映が全国でスタートすることが決定。さらに、IMAXやMX4Dなどラージフォーマット上映も5月29日より一部劇場で延長となる。
『トップガン』は、リアルな飛行映像と迫力のスカイアクション、そして型破りなパイロット・マーヴェリックをはじめとする若きパイロットたちが繰り広げるドラマで世界的人気を獲得。
続編『トップガン マーヴェリック』は、トム・クルーズが36年間企画を手放さなかった待望作として2022年に公開され、コロナ禍で苦境に立たされていた映画界を救う“希望の一本”として社会現象化した。世界興行収入は15億399万7086ドル（約2406億円／Box Office Mojo調べ、1ドル＝160円換算）を記録している。
さらに先日、米ラスベガスで開催された映画興行イベント「CinemaCon」では、シリーズ第3作が正式に進行中であることも発表され、世界中のファンから期待の声が上がっている。
今回のリバイバル上映では、「IMAXの巨大スクリーンで観ると一緒に飛んでいるみたいだった…胸アツすぎた…」「いつ見ても爽快でスカッとする作品がSCREENXでさらにブーストした！」「MX4Dで観たけど異次元だった」といった感想がSNSに続出。劇場で何度も鑑賞する“追いトップガン”現象も再燃している。
また上映期間中は、トム・クルーズの45年にわたるキャリアを振り返る特別映像と、新作『DIGGER／ディガー』の最新カットを組み合わせた約3分間の特別映像も引き続き映画館限定で上映される（一部劇場を除く）。
■SCREENX（2D字幕）劇場一覧（6月5日〜）
【北海道】ローソン・ユナイテッドシネマ 札幌
【宮城県】109シネマズ富谷
【東京都】ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、109シネマズ プレミアム新宿、TOHOシネマズ池袋
【神奈川県】横浜ブルク、109シネマズゆめが丘、109シネマズ川崎
【千葉県】T・ジョイ蘇我、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸
【埼玉県】T・ジョイ エミテラス所沢
【茨城県】USシネマつくば
【石川県】シネマサンシャインかほく
【愛知県】109シネマズ名古屋
【三重県】109シネマズ明和
【大阪府】109シネマズ箕面
【京都府】T・ジョイ京都
【広島県】109シネマズ広島
【山口県】シネマサンシャイン下関
【愛媛県】シネマサンシャインエミフルMASAKI
【福岡県】ユナイテッド・シネマ 福岡ももち
【熊本県】TOHOシネマズ熊本サクラマチ
【沖縄県】ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添
■ULTRA 4DX（2D字幕）劇場一覧（6月5日〜）
【東京都】グランドシネマサンシャイン 池袋、109シネマズグランベリーパーク
【静岡県】シネマサンシャインららぽーと沼津
【兵庫県】アースシネマズ姫路
これを受け、6月5日から『トップガン』では初となるSCREENX（2D字幕）とULTRA 4DX（2D字幕）上映が全国でスタートすることが決定。さらに、IMAXやMX4Dなどラージフォーマット上映も5月29日より一部劇場で延長となる。
『トップガン』は、リアルな飛行映像と迫力のスカイアクション、そして型破りなパイロット・マーヴェリックをはじめとする若きパイロットたちが繰り広げるドラマで世界的人気を獲得。
続編『トップガン マーヴェリック』は、トム・クルーズが36年間企画を手放さなかった待望作として2022年に公開され、コロナ禍で苦境に立たされていた映画界を救う“希望の一本”として社会現象化した。世界興行収入は15億399万7086ドル（約2406億円／Box Office Mojo調べ、1ドル＝160円換算）を記録している。
さらに先日、米ラスベガスで開催された映画興行イベント「CinemaCon」では、シリーズ第3作が正式に進行中であることも発表され、世界中のファンから期待の声が上がっている。
今回のリバイバル上映では、「IMAXの巨大スクリーンで観ると一緒に飛んでいるみたいだった…胸アツすぎた…」「いつ見ても爽快でスカッとする作品がSCREENXでさらにブーストした！」「MX4Dで観たけど異次元だった」といった感想がSNSに続出。劇場で何度も鑑賞する“追いトップガン”現象も再燃している。
また上映期間中は、トム・クルーズの45年にわたるキャリアを振り返る特別映像と、新作『DIGGER／ディガー』の最新カットを組み合わせた約3分間の特別映像も引き続き映画館限定で上映される（一部劇場を除く）。
■SCREENX（2D字幕）劇場一覧（6月5日〜）
【北海道】ローソン・ユナイテッドシネマ 札幌
【宮城県】109シネマズ富谷
【東京都】ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、109シネマズ プレミアム新宿、TOHOシネマズ池袋
【神奈川県】横浜ブルク、109シネマズゆめが丘、109シネマズ川崎
【千葉県】T・ジョイ蘇我、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸
【埼玉県】T・ジョイ エミテラス所沢
【茨城県】USシネマつくば
【石川県】シネマサンシャインかほく
【愛知県】109シネマズ名古屋
【三重県】109シネマズ明和
【大阪府】109シネマズ箕面
【京都府】T・ジョイ京都
【広島県】109シネマズ広島
【山口県】シネマサンシャイン下関
【愛媛県】シネマサンシャインエミフルMASAKI
【福岡県】ユナイテッド・シネマ 福岡ももち
【熊本県】TOHOシネマズ熊本サクラマチ
【沖縄県】ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添
■ULTRA 4DX（2D字幕）劇場一覧（6月5日〜）
【東京都】グランドシネマサンシャイン 池袋、109シネマズグランベリーパーク
【静岡県】シネマサンシャインららぽーと沼津
【兵庫県】アースシネマズ姫路