タレントの鈴木奈々さんが、２８日に自身のインスタグラムを更新し。自身の身長、体重を公表しました。



【写真を見る】【 鈴木奈々 】 「さっき体重測ったら51キロでした」「５２キロだったから1キロ減ってた！」 ＳＮＳに綴る 「#食べたいもの食べてる」「#154センチ」





鈴木奈々さんは「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした」と、投稿。



続けて「５２キロだったから1キロ減ってた！」と、明かしました。



そして「今から焼きそば作って食べまーす！ 目玉焼きのせるよー」「#食べたいもの食べてる」「#154センチ」「#51キロ」と、ハッシュタグを添えて綴っています。







４月１２日の投稿で、鈴木奈々さんは「最近ジムもずっとサボってたから体重計るの少しビビってました！５２.4キロでしたー！身長は154センチです♥ 思ってたよりあんまり増えてなかったです」と、自身の身長・体重について報告していました。







【 鈴木奈々さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



誕生日：1988年7月9日

血液型：B型

出身地：茨城県



現在も年間300本以上のテレビ番組に出演し続けている。何事にも全力で挑む姿勢、新人タレントさながらの元気さと謙虚さが幅広い世代に支持されて近年TVCMの出演も急増している。好感度の高い国民的タレントとしての活躍が期待されている。









【担当：芸能情報ステーション】