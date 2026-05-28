【6・1から】『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜バニラ 購入特典アクリルチャームに第2弾ラインナップが登場
横浜バニラが、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボパッケージの購入特典となるアクリルチャームの第2弾ラインナップを公開した。6月1日から配布を開始し、なくなり次第終了となる。
【写真】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボパッケージ
購入特典のアクリルチャームは、、コラボパッケージ2箱の購入につき、第1弾(全5種)、第2弾(全4種)のいずれかのグループを選択した中から、ランダムで1つ受け取ることができる。
■コラボアクリルチャーム配布概要
・内容
第1弾：江戸川コナン・萩原千速・萩原研二・松田陣平・横溝重悟(全5種)
第2弾：灰原哀・吉田歩美&小嶋元太&円谷光彦・世良真純・毛利小五郎&毛利蘭(全4種)
・条件
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボパッケージを2箱購入するごとに、先着順でアクリルチャームを配布。
お渡しするアクリルチャームは第1弾または第2弾のいずれかのグループを選択可。各グループ内でのキャラクターはランダムでの配布。
・期間
2026年6月1日（月）から、なくなり次第終了
■コラボパッケージ販売概要
・販売場所
横浜高島屋店、羽田空港第2ターミナル、新横浜駅 新幹線東改札口前、赤レンガ［デポ］、マリンタワーショップ、GOODIES YOKOHAMA、横浜みなとみらい万葉倶楽部ヨコハマメモリーズ(そごう横浜店、ランドマークプラザ店、ラクシスフロント店）
・販売期間
2026年4月10日（金）から
・販売価格
1,620円（税込）
※本パッケージは「塩バニラフィナンシェ」3個入りギフトボックスのみの展開
■コラボアクリルチャーム ラインナップ
・灰原哀
・吉田歩美＆小嶋元太＆円谷光彦
・世良真純
・毛利小五郎＆毛利蘭
【写真】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボパッケージ
購入特典のアクリルチャームは、、コラボパッケージ2箱の購入につき、第1弾(全5種)、第2弾(全4種)のいずれかのグループを選択した中から、ランダムで1つ受け取ることができる。
・内容
第1弾：江戸川コナン・萩原千速・萩原研二・松田陣平・横溝重悟(全5種)
第2弾：灰原哀・吉田歩美&小嶋元太&円谷光彦・世良真純・毛利小五郎&毛利蘭(全4種)
・条件
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボパッケージを2箱購入するごとに、先着順でアクリルチャームを配布。
お渡しするアクリルチャームは第1弾または第2弾のいずれかのグループを選択可。各グループ内でのキャラクターはランダムでの配布。
・期間
2026年6月1日（月）から、なくなり次第終了
■コラボパッケージ販売概要
・販売場所
横浜高島屋店、羽田空港第2ターミナル、新横浜駅 新幹線東改札口前、赤レンガ［デポ］、マリンタワーショップ、GOODIES YOKOHAMA、横浜みなとみらい万葉倶楽部ヨコハマメモリーズ(そごう横浜店、ランドマークプラザ店、ラクシスフロント店）
・販売期間
2026年4月10日（金）から
・販売価格
1,620円（税込）
※本パッケージは「塩バニラフィナンシェ」3個入りギフトボックスのみの展開
■コラボアクリルチャーム ラインナップ
・灰原哀
・吉田歩美＆小嶋元太＆円谷光彦
・世良真純
・毛利小五郎＆毛利蘭
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