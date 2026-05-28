【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリージャパン（シェイクダウン／5月28日）

【映像】ランチア復活で激走する姿（実際の様子）

28日、WRC（世界ラリー選手権）第7戦「ラリージャパン」のシェイクダウンが行われ、日本では見かけることのない“古豪”ランチアのマシンが注目を集めている。

本番直前のテスト走行となるシェイクダウンは、豊田市の鞍ケ池公園に設置された特設コースで実施された。この日は朝から良い天気に恵まれ、一部湿った部分がありつつも、路面コンディションはおおむねドライとなった。

セカンドカテゴリーとなるラリー2のマシンで最初に姿を現したニコライ・グリアジンだったが、堅実な走りで、順位は関係ないとはいえ、シェイクダウン総合11位、ラリー2ではトップとなるタイムを叩き出した。

中継ではグリアジンのランチアが登場するなり、実況の菱沼アナが「ランチア！ イプシロン！ 大注目です」とコメント。現在、日本には正規導入されていない希少なクルマであり、解説の竹岡圭氏も「日本初ですよ、イプシロン。やっぱりランチアのマシンがラリーシーンにいるのはいいですよね」と、ラリー界伝説のマシンであるストラトスやデルタへの思い入れたっぷりに語った。

さらに竹岡氏は、「今回、さすがに藤原とうふ店カラーにはできなかったんですね」と発言。グリアジンは日本の人気作品『頭文字D』の大ファンで、2024年は主人公が乗るハチロクと同じパンダカラーのシトロエンで参戦し、2025年は『頭文字D』のロゴを貼ったパンダカラーのヘルメットを被って参戦している。

実況の菱沼アナが「ランチアの息がかかっているということで…」と言う通り、ラリー2とはいえ車両提供メーカーであるランチアを押し切ってカラーリング変更することは難しかったようで、グリアジン本人も「（頭文字Dカラーには）流石にできなかったね」とコメントしていたという。

そんなジャパンリスペクトなグリアジンだが、一昨年はラリー2で優勝、昨年は2位とラリージャパンでは好成績を収めている。今年も「狭くてツイスティな日本のコースは、ランチアと相性がいいのではないか」とコメントしており、解説の竹岡氏曰く「下からトルクが出るエンジンで、ハンドリングがキビキビしたマシン」がコース特性に合っているということで、今年もグリアジンとランチアから目が離せなくなりそうだ。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）