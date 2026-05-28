MLB挑戦1年目となるホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間28日、ツインズ戦で3試合連続となるホームランを放ち、勝利に貢献。リーグ最速で20号に到達しました。

「2番・指名打者」でスタメン出場した村上選手は、大量リードの7回に1番のチェース・マイドロス選手が満塁ホームランを記録。たたみかけるように続く村上選手がアウトコース低めいっぱいの151キロのストレートをとらえ、レフトスタンドへの約131メートル弾を放ちました。チームも15-2の快勝で貯金1としています。

村上選手は3試合連続のホームランでリーグ最速の20号に到達。一方、同日にアストロズのヨルダン・アルバレス選手が2本塁打で20号に到達し、2人がリーグトップ。アルバレス選手は直近3試合で5本塁打と量産しています。ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手とは3本差となりました。

ナ・リーグでは、昨季の本塁打王のカイル・シュワバー選手(フィリーズ)がここまで21号を記録しており、メジャー全体トップ。ドジャースの大谷翔平選手は28日のロッキーズ戦で菅野智之投手から9号先頭打者ホームランを放ち、6年連続2桁本塁打に王手をかけました。

▽両リーグ本塁打数上位(日本時間5月17日時点)

〈ア・リーグ〉

1位タイ 20本 村上宗隆(ホワイトソックス)

1位タイ 20本 ヨルダン・アルバレス(アストロズ)

3位タイ 17本 バイロン・バクストン(ツインズ)

3位タイ 17本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

5位 16本 ベン・ライス(ヤンキース)

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13位タイ 11本 岡本和真(ブルージェイズ)

〈ナ・リーグ〉1位 21本 カイル・シュワバー(フィリーズ)2位タイ 15本 マット・オルソン(ブレーブス)2位タイ 15本 ジョーダン・ウォーカー(カージナルス)2位タイ 15本 ジェームズ・ウッド(ナショナルズ)5位 14本 ブランドン・ラウ(パイレーツ)――――――――――――21位タイ 9本 大谷翔平(ドジャース)30位タイ 7本 鈴木誠也(カブス)