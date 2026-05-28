『GREENROOM FESTIVAL’26』Marshall特別ステージで長岡亮介、おとぼけビ〜バ〜、GEZANらが圧巻のパフォーマンス

Marshall Groupは、2026年5月23日（土）〜24日（日）に横浜赤レンガ倉庫で開催された『GREENROOM FESTIVAL（グリーンルームフェスティバル）’26』に協賛し、特別なコラボレーションステージ「Marshall特別ステージ」および「Marshallブース」を展開。ジミ・ヘンドリックス（JIMI HENDRIX）初のMarshallアンプ使用から60周年を記念した限定コレクションの発表とともに、多くの音楽ファンを魅了した2日間のレポートが公開された。

■ジミ・ヘンドリックスのロック精神を継承する「Marshall特別ステージ」

Red Brickエリアに登場した「Marshall特別ステージ」では、ジミ・ヘンドリックスとMarshallの60年にわたる軌跡を祝う特別な装飾が施され、次世代を担う注目アーティストたちが登場。

初日に登場した長岡亮介氏は、自身のバンド「ペトロールズ」の「雨」などを披露したほか、ジミ・ヘンドリックスの名曲「The Wind Cries Mary」と「Manic Depression」を演奏。特に「Manic Depression」については「三拍子の曲として世界で一番かっこいいと思っている」と述べ、彷彿とさせるブルージーかつエッジの効いた即興ギターソロを織り交ぜた。

曲の終盤ではギターを背中に回して演奏する、ジミ・ヘンドリックスの伝説的なパフォーマンス「背中弾き」を披露。集まった観客はその圧倒的な演奏に大きな歓声を送った。

長岡亮介

同日最後のステージを飾ったおとぼけビ〜バ〜は、今回も高速パンクロックにサイケデリックなエッセンスを加えた爆発的なパフォーマンスを展開。24曲を披露し、国内外から集まったオーディエンスを圧倒した。

ギターのよよよしえ氏は、ジミ・ヘンドリックスを彷彿とさせる“歯ギター”も披露。さらに、ユーモアあふれるMCで観客の笑いを誘い、終始熱気に包まれたステージとなった。

おとぼけビ〜バ〜

2日間の熱狂を締めくくる大トリとして、ラストステージに降臨したGEZAN（ゲザン）。民謡の響きと共に姿を現すと、瞬時にして会場の空気を支配し、鋭く研ぎ澄まされたサウンドと剥き出しのエネルギーで、観客を一気に引き込んだ。

楽曲を追うごとに熱気はさらに増し、フロアでは拳を高く上げ、全身で音を浴びる観客の姿が広がった。圧倒的な熱量で会場全体を大きな熱狂の渦へと導き、フェスの終幕にふさわしい、強烈で忘れがたい余韻を残した。

GEZAN