生まれ育った岡山市で執筆活動を続ける女性小説家・天川栄人さんが今月、母校の岡山操山高校で在校生を対象にしたトークイベントを行いました。

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自らの学生時代の話も織り交ぜながら、後輩たちに語ったことは──。

※この記事は前編・後編の後編です。

いろんな本に触れて自分をリセットして

校舎の長寿命化工事を終え、先月、岡山操山高校の図書館がリニューアルされたことを記念して開かれました。

天川栄人さんは卒業生で、これまでに多くの児童文学の作品などを手がけ、今は岡山市で子育てをしながら執筆を続けています。母校には少し前にも訪れたことがあるということですが、約45人の中高生の前で、ぜひ、たくさんの本と接してほしいと話しました。

（天川栄人さん）

「自分一人で生きていると、どんどんどんどん視野が狭くなって、自分の考えが固定化してしまうわけだけど、いろんな考えに触れるっていうことで、そこを1回シャキッとリセットして、また、新しく考えていく。そういう第一歩にもなるのかなと思ったりもするので、ぜひ自分の興味のあるものもそうだけど、ぜんぜん興味がない棚にふらっと寄ってみて、ぜんぜん最初の10行だけでもいいから、いろんなものを読んでみてほしいなと思う」

自身も理系から文系に 「選択肢を狭めないで可能性を探して」

また、天文学が好きで、高校時代は理系だったことや、大学進学後に理系から文系に変わった経験なども話し、「選択肢を狭めず、様々な可能性を模索してほしい」とエールを送りました。

（3年生の男子生徒）

「大学生からでも理系、文系すらも方向転換して、こうやって将来につなげていけるというのは、いま、あんまりまだやりたいこととか決まっていないので、大学生になってから、やりたいことを見つけるのも遅くないんだなというふうに思って、少し安心しました」

（3年生の女子生徒）

「やりたいこととかを突き詰めて、その経験を生かしておもしろい作品を書かれているっていうのが、とてもすごいなっと思ったのと同時に、私も自分の好きなことをどんどん突き詰めてやってみようっていう勇気が沸きました」

（天川栄人さん）

「興味のあるものをどんどん増やしていってほしいなと思います。それができる年代だと思うので、あんまり『私はこれなんだ』っていうふうに凝り固まらずに、いろんなことを考えて、いろんな経験をして、（学生生活を）そういう時間にしてほしいですね」

母校で後輩たちと交流した天川栄人さん。執筆活動とあわせて、後進を育成していく活動にも力を入れていきたいということです。