「NewDays」で値段そのまま、増量キャンペーンを実施 “麺が40％増量”した焼きそばパンも【増量商品の一覧】
「NewDays｣「NewDays KIOSK」は、６月2日〜15日の期間、人気商品、全16商品が値段そのままで増量（従来比）となる「増量フェス」を開催する。
【写真】ボリュームすごい！1層増量した「炙り焼き照焼チキンとたまごのサンド」
今回は、「もちもち食感のクレープ」や「チョコチップスコーン」が増量フェスに初登場。
また、増量フェス期間中、NewDaysアプリでは、フェア対象商品を3つ購入すると、ニュータススイーツ・ベーカリーで使用できる500円分のお買い物クーポンを抽選で100人にプレゼントする。NewDays公式Xでは、増量商品を含む「ニュータススイーツ焼き菓子詰め合わせ」が抽選で10人に当たるフォロー＆引用リポストキャンペーンを実施する。
■増量対象商品 ※価格は全て税込
『もちもち食感のクレープ』213円
チョコ＆ホイップが50％増量。クレープにバナナ、ザクザクチョコクリーム、ホイップクリームを入れ包んだ。
『チョコチップスコーン』160円
総重量が50％増量。チョコチップを練り込み、ひとくちサイズに焼き上げた。
『もちっとどら焼き』198円
粒あん＆ホイップが2倍。甘さ控えめで風味豊かな北海道きたろまん小豆の粒あんとホイップを、もちもち食感のどら焼き生地で挟んだ。
『もちっとサンド（メープル&マーガリン）』155円
総重量が20％増量。ふわもち食感のパンケーキ生地に、メープルジャムとマーガリンをサンドした。
『チョコづくし』168円
ダイスチョコが40％増量。ダイスチョコにビスケット生地をかぶせた、ゴロッとしたチョコの食感が楽しめる菓子パン。いつもよりさらにゴロッとしたチョコの食感が楽しめる。
『濃厚ソースの焼きそばパン』170円
麺が40％増量。しっとりとしたコッペパンに、濃厚ソースで味付けした焼きそばを挟み、追いソースとマヨネーズ、紅生姜をトッピングした。
『大きなおにぎり 鮭おかか』270円
具材が40％増量。ご飯をたっぷり食べたい方におすすめの大きなおにぎり。鮭とおかかをトッピングした。
『手巻辛子明太子おにぎり』218円
具材が40％増量。風味良く熟成させたすけそうだらの卵を、辛さと旨味の両方を楽しめる明太子に仕立て、ご飯で包んだ。
『彩り野菜のにぎわい弁当』550円
豆腐ハンバーグが2個増量。食感の良いれんこんや甘みのあるサツマイモなど、彩り豊かな具材を8種類盛り付けた。
『俵おむすびセット』470円
俵おにぎりが1個、コロッケ＆シュウマイが2倍増量。俵型のおにぎりと、海老フライ、コロッケ、シュウマイ、ウインナー、肉団子など、人気のおかずを詰め合わせた。
『炙り焼き照焼チキンとたまごのサンド』348円
サンドが1層増量。照焼チキンとタマゴサラダ、ゆで卵をサンドしたボリュームのあるサンドイッチ。
『冷しとろろそば』530円
とろろが1袋、麺が20％増量。粘りのある国産大和芋を3割配合したとろろを使った、さっぱりしたとろろそば。
『冷し温玉ぶっかけうどん』460円
温玉が1個増量。小麦本来の風味と味わいが楽しめる冷しうどんに、温玉、揚げ玉、爽やかな生姜、豊かな風味の花かつおをトッピングした。
『豆腐が主役！6種具材のひじきの炒め煮』245円
総重量が50％増量。豆腐、人参、蓮根、油揚げ、ひじき、枝豆が具材の炒め煮。
『食物繊維が摂れる28品目のサラダ』345円
総重量が50％増量。アマニ油入りのドレッシングで食べる、食物繊維が摂れる28品目のサラダ。
『1/2日分の緑黄色野菜が摂れるミネストローネ』398円
総重量が50％増量。野菜をじっくり炒めてからスープを煮だし、旨味を引き出した。1/2日分の緑黄色野菜が摂れるミネストローネ。
【写真】ボリュームすごい！1層増量した「炙り焼き照焼チキンとたまごのサンド」
今回は、「もちもち食感のクレープ」や「チョコチップスコーン」が増量フェスに初登場。
また、増量フェス期間中、NewDaysアプリでは、フェア対象商品を3つ購入すると、ニュータススイーツ・ベーカリーで使用できる500円分のお買い物クーポンを抽選で100人にプレゼントする。NewDays公式Xでは、増量商品を含む「ニュータススイーツ焼き菓子詰め合わせ」が抽選で10人に当たるフォロー＆引用リポストキャンペーンを実施する。
『もちもち食感のクレープ』213円
チョコ＆ホイップが50％増量。クレープにバナナ、ザクザクチョコクリーム、ホイップクリームを入れ包んだ。
『チョコチップスコーン』160円
総重量が50％増量。チョコチップを練り込み、ひとくちサイズに焼き上げた。
『もちっとどら焼き』198円
粒あん＆ホイップが2倍。甘さ控えめで風味豊かな北海道きたろまん小豆の粒あんとホイップを、もちもち食感のどら焼き生地で挟んだ。
『もちっとサンド（メープル&マーガリン）』155円
総重量が20％増量。ふわもち食感のパンケーキ生地に、メープルジャムとマーガリンをサンドした。
『チョコづくし』168円
ダイスチョコが40％増量。ダイスチョコにビスケット生地をかぶせた、ゴロッとしたチョコの食感が楽しめる菓子パン。いつもよりさらにゴロッとしたチョコの食感が楽しめる。
『濃厚ソースの焼きそばパン』170円
麺が40％増量。しっとりとしたコッペパンに、濃厚ソースで味付けした焼きそばを挟み、追いソースとマヨネーズ、紅生姜をトッピングした。
『大きなおにぎり 鮭おかか』270円
具材が40％増量。ご飯をたっぷり食べたい方におすすめの大きなおにぎり。鮭とおかかをトッピングした。
『手巻辛子明太子おにぎり』218円
具材が40％増量。風味良く熟成させたすけそうだらの卵を、辛さと旨味の両方を楽しめる明太子に仕立て、ご飯で包んだ。
『彩り野菜のにぎわい弁当』550円
豆腐ハンバーグが2個増量。食感の良いれんこんや甘みのあるサツマイモなど、彩り豊かな具材を8種類盛り付けた。
『俵おむすびセット』470円
俵おにぎりが1個、コロッケ＆シュウマイが2倍増量。俵型のおにぎりと、海老フライ、コロッケ、シュウマイ、ウインナー、肉団子など、人気のおかずを詰め合わせた。
『炙り焼き照焼チキンとたまごのサンド』348円
サンドが1層増量。照焼チキンとタマゴサラダ、ゆで卵をサンドしたボリュームのあるサンドイッチ。
『冷しとろろそば』530円
とろろが1袋、麺が20％増量。粘りのある国産大和芋を3割配合したとろろを使った、さっぱりしたとろろそば。
『冷し温玉ぶっかけうどん』460円
温玉が1個増量。小麦本来の風味と味わいが楽しめる冷しうどんに、温玉、揚げ玉、爽やかな生姜、豊かな風味の花かつおをトッピングした。
『豆腐が主役！6種具材のひじきの炒め煮』245円
総重量が50％増量。豆腐、人参、蓮根、油揚げ、ひじき、枝豆が具材の炒め煮。
『食物繊維が摂れる28品目のサラダ』345円
総重量が50％増量。アマニ油入りのドレッシングで食べる、食物繊維が摂れる28品目のサラダ。
『1/2日分の緑黄色野菜が摂れるミネストローネ』398円
総重量が50％増量。野菜をじっくり炒めてからスープを煮だし、旨味を引き出した。1/2日分の緑黄色野菜が摂れるミネストローネ。