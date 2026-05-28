兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、公開手配中の男は複数回、服を着替えながら逃走しているとみられることが分かりました。

MBSが入手した、たつの市のJR播磨新宮駅近くで撮影された映像。5月14日のもので、公開手配中の大山容疑者とみられる男が、画面奥の駅の方向へ歩いていきます。

警察によりますと住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）は5月13日ごろ、たつの市の住宅で田中千尋さん（52）を殺害した疑いがもたれていて、母の澄恵さん（74）の死亡にも関与しているとみられています。

5月24日に全国に指名手配された大山容疑者。その足取りは、5月17日、事件現場付近で住民に目撃されたのを最後に途絶えていましたが、警察は27日、大山容疑者の画像を新たに公開しました。

3日後の5月20日、現場から約2km南にある揖保川の橋で撮影されたもので、緑っぽい服装でイスに座っています。

これまでに撮影された画像や映像と比較すると、靴の特徴は似ていますが、上着は別のものに見えます。

捜査関係者によりますと、16日に高砂市内で警察官が職務質問をした際、大山容疑者は緑っぽい服を持っていなかったということです。

警察は大山容疑者が複数回、服を着替えて逃走しているとみて行方を追っています。