今年3月、京都府南丹市で男子児童が殺害された事件で、殺人などの罪で父親が起訴されました。

殺人と死体遺棄の罪で起訴されたのは、南丹市の会社員・安達優季被告（37）です。

起訴状などによりますと安達被告は3月23日、南丹市内の多目的トイレで、養子で小学5年生の結希さん（当時11）の首を両手で絞め付けて殺害し、遺体を市内の雑木林など4か所に移動させて遺棄した罪に問われています。

検察は安達被告の認否を明らかにしていませんが、逮捕後の警察の調べに対しては容疑を認め、捜査関係者によりますと遺体を移動させたことについては、「捜索が及ぶ可能性があったため」などと説明する一方で、「あらかじめ遺棄場所を選定していたわけではない」という趣旨の供述をしていたということです。

この事件をめぐっては、結希さんが行方不明となってから約3週間にわたり捜索が行われ、4月13日に市内の山林で遺体を発見。

その後、養父の安達被告が死体遺棄の疑いで逮捕され、今月6日に殺人の疑いで再逮捕されていました。

