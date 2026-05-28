女優の三田佳子（84）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。孫について語った。

孫が可愛いかと問われた三田は「可愛い」としみじみ。「子供は精いっぱいなんですよ。自分の今生きることと、育てることと、何がなんだか分からないっていうのが親と子の関係なんですけれどね、孫になるとお母さんがいて、お父さんがいて、おばあちゃんとして見れるから。可愛い、可愛いで全てOKなの」と声を弾ませた。

下の孫が書いたという似顔絵も披露され、「レストランなんて行ったら、いつもお絵描き帳なんて持っていて。“ばあばとじいじがいるから描いてくれる？”って言ったら“描く”っていって」描いてもらったと回顧。「ほうれい線も描きますし、何かちゃんと年の感じを捉えてね」と目を細めた。

孫には当初は自身が女優であると伝えていなかった。だが「今高校生になろうとしている」孫2人が小学校高学年だった当時、自身の映画を見に連れて行ったという。三田は映画の最後に祖母役として登場したが、2人の孫は驚いた様子で「あればあば？」と尋ねたとした。

三田は「うーん、そうかな」と思わせぶりに答えると、下の孫は「えーっ」と驚き、「ばあばうまいね」とも話したという。三田は「そう？ありがとう」と言うと、上の孫は「ねえ、僕の親友にだけ言いたいんだけれど」と聞いてきたとした。

三田は「言わない方がいいよ」とやんわりと止め、その後の2人の孫は「頑張って言わないように」していたと振り返った。その後は「ときどき舞台とかそういうのがあるとね、見にきてくれるようになりました」と声を弾ませた。