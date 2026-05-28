元横浜（DeNA）監督の山下大輔氏（74）が26日に放送されたBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。大学時代の意外な“同級生”を明かした。

山下氏は清水東（静岡）から一般入試を経て慶大に進学。1973年ドラフト1位で大洋（現DeNA）に入団した。1988年の開幕直前に電撃引退するまで通算1378安打を放ち、2003年から2年間に渡って横浜の監督も務めた。現役時代には8年連続でダイヤモンドグラブ賞（現在のゴールデングラブ賞）に輝くなど内野の名手としても知られる。

社長の息子で、アマチュア時代から有名選手。美しい顔立ちと、品のあるたたずまいもあって「慶応のプリンス」と呼ばれた。温厚な人柄で慕う選手も多く、この日も「昔ノーエラーで今ノーヘアー」と笑顔で自己紹介するなど、明るく気さくな性格でも知られる。

そんな山下氏。番組MCを務める徳光和夫（85）から慶大時代について聞かれ、慶大後輩でもあるアシスタントの遠藤玲子アナウンサー（44）から「慶応の野球部で4番でキャプテンでこれだけ活躍してたら、校内を歩いている、塾内を歩いているだけでもキャーキャーキャーキャー…（言われたんじゃないか）」と質問を受けた時だった。

山下氏は「野球部のグラウンドにはよく行くけど、キャンパスにはほとんど行かなかったから。必修の授業は行ったけど、キャンパスを歩くことは数が少ないと思う」とまずは苦笑いまじりにコメント。

その上で「僕はね、同級生…中村雅俊さん、同級生なんですね」と俳優の中村雅俊（75）と慶大同期と明かして徳光を驚かせ、「彼も学校行ってないから。卒業してから何かで一緒になった時にお互い“学校で会ってないよな”っていう話をしたんですけど」と懐かしそうに話していた。