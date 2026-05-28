２８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２５日（日本時間２６日）にメジャーに初昇格したホワイトソックス・西田陸浮（りくう）内野手（２５）が、同日に続いて２６日（日本時間２７日）のツインズ戦で「２番・右翼」でスタメン出場して活躍した様子を伝えた。

２点を追う８回に２戦連続安打を放つと、村上宗隆内野手の２ラン本塁打で生還し、反撃のお膳立てからメジャー初得点を記録。延長１０回２死二塁の場面では、右前安打で本塁へワンバウントの“レーザービーム”送球で走者をアウトにするなど躍動した。

司会の石井亮次アナウンサーが、「竹山さん、新たなスターがメジャーで生まれそうですよ」と呼びかけると、コメンテーターで出演のカンニング竹山は「守備もうまいし、ヒッティングもうまそうですし、楽しみですよね」と同調。

身長が１６８センチであることに触れると、コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「僕と一緒なんですよ、１６８センチって」と明かしてから、「メジャーの選手としては小柄ですよね。そういうのって、野球ではないんだって言われてる、二刀流もそうですけど、日本のプロ野球を経験してないとか、常識じゃない人たちがどんどん活躍するのっていいなあって思いますね」と話した。

石井アナも「より痛快だなって感じますよね」とコメント。コメンテーターの放送作家でタレントの野々村友紀子さんは「楽しそうに野球をされてる印象がありますよね」と称賛していた。