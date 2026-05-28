“NiziUの弟” NEXZ、SHIBUYA109をジャック！初コラボキャンペーンが開催決定

TWICEやNiziUが所属するJYPエンターテインメントのボーイズグループNEXZが、「SHIBUYA109×NEXZ『Hellmate』CAMPAIGN」を開催する。

6月12日から6月24日までの期間、「SHIBUYA109渋谷店」と「SHIBUYA109阿倍野店」（大阪府大阪市）の2施設で、「SHIBUYA109×NEXZ『Hellmate』CAMPAIGN」の開催が決定した。

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今回のキャンペーンは、NEXZとSHIBUYA109による初のコラボレーションとなる。

本キャンペーンは、6月24日にリリースされるNEXZ Japan 3rd EP『Hellmate』の発売を記念して実施される。タイトル『Hellmate』は、「Hell」と「mate」を組み合わせた造語で、見た目はヤンチャで少し反抗的に見えても、彼らなりの方法で人々を応援し、仲間として共に歩んでいくという意味が込められている。

本作には、日本オリジナル楽曲『Hellmate』『Hands up, Yo！』『Can’t hide』に加え、韓国リリースで話題を集めた人気曲『Mmchk』の日本語バージョンを含む全4曲を収録。ジャンルの枠を超えた多彩なサウンドで、型にはまらない彼らの魅力を詰め込んだ作品となっている。

キャンペーンメインビジュアル

『Hellmate』にちなみ、“ヤンチャな青春応援団”をテーマにしたアートワークでは、尖った爪や羽を身につけ、小悪魔のような雰囲気を演出。ヤンチャなイメージを打ち出しながらも、NEXZらしく世の中の人々を応援する姿が表現されている。本キャンペーンでは、そんな彼らのピュアでイタズラ心あふれる“青春表現”がSHIBUYA109館内外を彩る予定だ。

期間中は、NEXZのキャンペーンビジュアルが両施設の館内外に掲出されるほか、メンバーによる撮り下ろしコメント動画も放映。さらに、東京・大阪でのPOPUP STOREオープンをはじめ、直筆サイン入りソロチェキなどが当たるプレゼント企画、メンバーのソロフォトスポット、館内BGMジャックなど、さまざまな企画が展開される予定だ。

キャンペーンの詳細は、特設ページで確認できる。