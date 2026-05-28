メ～テレ（名古屋テレビ）

電気代が、6月使用分でもまた上がります。中東情勢の影響による暮らしへのダメージが広がるなか、政府が打ち出す支援策とは。

街は早くも夏の気配。この週末も各地で最高気温が30℃以上になる真夏日が予想されています。

これからの季節、気になるのが冷房需要で増える電気代です。

緊迫が続く中東情勢の影響で、電気代に直結する燃料費の輸入価格は高値が続いていますが…。

中部電力ミライズは28日、6月使用分の電気料金を発表しました。一般家庭の平均モデルでは8519円となり、前の月より36円上がります。前の月より金額が上がるのは5カ月連続です。

電気料金を左右する燃料費は、今後どうなるのでしょうか。26日会見した中部電力の林社長は…。

「中東情勢は目まぐるしく変わっております。終結に向けた動きもあれは、そうじゃないという報道もあったり、いろいろ毎日情報も変わっておりますので、一喜一憂せずに、冷静に事態を見守っていく必要があろうかと思います」（中部電力 林欣吾 社長）

政府も家計の支援に乗り出す

政府は26日、この夏の電気・ガス料金を支援するため、予備費から5135億円を支出することを明らかにしました。

電気代の補助額は、標準的な家庭の場合…

1キロワット時あたり、7月使用分が3.5円、8月は4.5円、9月は3.5円

冷房の使用量が多い8月の補助が手厚くなっています。

実際にどのくらい安くなるのでしょうか。

標準的な家庭の場合、7月から9月の使用分は、それぞれ1000円前後安くなる計算になります。

政府は今回の補助で夏場の負担軽減を図る一方、例年通り、支障がない範囲で「省エネ」を呼びかけていくとしています。