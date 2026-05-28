aespaジゼル、ショートトップスで美ウエスト全開「くびれとへそピがセクシー」「息を呑む美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が5月28日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス姿を公開した。
【写真】25歳K-POP美女「完璧なスタイル」へそピアス輝くウエスト全開ショット
ジゼルは「accepted it」と記し、ソロショットなどを複数枚投稿。室内で撮影されたモノクロ写真には、サングラスにショート丈の長袖トップスを合わせたスタイルでポーズをとる姿が収められており、引き締まった美しいウエストをを披露した。また、鏡越しの全身ショットでは、ショートパンツからスラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ビジュ最強」「くびれとへそピがセクシーすぎる」「完璧なスタイル」「息を呑む美しさ」「破壊力が半端ない」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳K-POP美女「完璧なスタイル」へそピアス輝くウエスト全開ショット
◆ジゼル、美ウエスト際立つショートトップス姿披露
ジゼルは「accepted it」と記し、ソロショットなどを複数枚投稿。室内で撮影されたモノクロ写真には、サングラスにショート丈の長袖トップスを合わせたスタイルでポーズをとる姿が収められており、引き締まった美しいウエストをを披露した。また、鏡越しの全身ショットでは、ショートパンツからスラリと伸びた美しい脚を見せている。
◆ジゼルの投稿に「くびれがセクシーすぎる」と反響
この投稿に、ファンからは「ビジュ最強」「くびれとへそピがセクシーすぎる」「完璧なスタイル」「息を呑む美しさ」「破壊力が半端ない」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】