バーガーキング、新作は1615キロカロリー＆総重量545グラム“超大型” 『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』登場
バーガーキングが、2026年の“ワンパウンダーシリーズ”第2弾となる超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を29日から発売する。
【写真】ボリュームすごい！人気サイドメニューをたくさん楽しめる「ビッグバーレル」
新発売の『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』は、総重量545グラム、総カロリー1615キロカロリーを誇る超大型バーガー。特長は、直火焼き100％ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚の圧倒的な食べ応え。味の決め手として、ピクルスやマヨソースに加え、刻みベーコンの旨味と炒めオニオンの甘みを凝縮した新開発の「特製スモークベーコンソース」を採用。奥深いスモーキーな風味が口いっぱいに広がる、贅沢な味わいに仕上がっている。
また、発売を記念し、『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』購入者には「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）をプレゼント。
さらに、より快適に味わえるよう手軽な「ハーフカット」での注文も提案。持ちやすくなって食べやすさがアップするほか、肉汁たっぷりの中心部からダイレクトに味わうことができる。
【写真】ボリュームすごい！人気サイドメニューをたくさん楽しめる「ビッグバーレル」
新発売の『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』は、総重量545グラム、総カロリー1615キロカロリーを誇る超大型バーガー。特長は、直火焼き100％ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚の圧倒的な食べ応え。味の決め手として、ピクルスやマヨソースに加え、刻みベーコンの旨味と炒めオニオンの甘みを凝縮した新開発の「特製スモークベーコンソース」を採用。奥深いスモーキーな風味が口いっぱいに広がる、贅沢な味わいに仕上がっている。
また、発売を記念し、『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』購入者には「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）をプレゼント。
さらに、より快適に味わえるよう手軽な「ハーフカット」での注文も提案。持ちやすくなって食べやすさがアップするほか、肉汁たっぷりの中心部からダイレクトに味わうことができる。