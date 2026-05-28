フリーアナウンサーの石井亮次（49）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）にMCとして生出演。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。

「僕、年回りめちゃくちゃ近いんですよ。阿部さんとほぼ同い年。2人の娘の年までほぼ一緒」と切り出した。

「2人でそこでケンカされるとめちゃくちゃ腹立つんですよ。穏やかな家庭にしようと思ってたのに、なんやと。ものすごいイライラするんです」と自身の家庭について明かした。

「で、その場から離れたりする。一瞬、娘の腕をつかんだこともありますよ。でも、その時思ったんですよ。あんまりよくないなと。グッと腕をつかむのも。トラウマになるかもしれないし」と説明。

「その時思ったのがね、バカみたいな話になるかもしれないですけど、寝不足だったりね。ストレスが溜まってたりねっていう時にグッとやっちゃうかもしれない。別にプロ野球の監督が偉いとかはないんですけど、仕事でもストレスあると思うんですけど、やっぱりこれで得られる教訓の1つの中に、寝不足はよくないっていうのも入ると思うんですよ。イライラせずに、ちょっとアンガーマネジメントしましょうよっていうようなことも1つ教訓なのかな」と主張。アンガーマネジメントのフリップを出し、4つの対策を説明した。

阿部前監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に襟元をつかむなどの暴行を加えたとして25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。

関係者によると阿部前監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして仲裁に入った。しかし娘に言い返されて「カッとなった」などと供述している。

仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、けんかをしたことや通報してしまったことに反省しているという。阿部前監督は26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。その後同日昼、監督辞任が発表された。