2026年の土用の丑の日は7月26日。

ファミリーマートが、2026年の「土用の丑の日」向け商品全8種の予約受付を5月28日から開始しました。今年は、うな重や巻寿司、牛めし重などをラインアップ。また、主力2商品は早期予約で最大500円相当がおトクになる特典も用意されています。

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主力商品となる「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」は税込3980円、「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」は税込2680円。いずれも鹿児島県産うなぎを使用し、ご飯には魚沼産コシヒカリを採用しています。

うなぎは強火で焼き上げ、4度のタレつけ焼きを行うことで、香ばしくしっかりとタレがのった味わいに仕上げているとのこと。タレには、焼き上げたうなぎの骨を煮出した旨みに、たまり醤油や加工黒糖を加え、コクのある味わいを目指したといいます。

今年は調達方法の見直しなどにより、「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」と「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」を昨年よりも求めやすい価格で提供するとのことです。

さらに手軽にうなぎを楽しめる「うなぎ蒲焼と牛焼肉重」税込1980円、「うなぎ蒲焼重」税込1880円のほか、うなぎ以外の商品として「黒毛和牛 牛めし重」税込1380円、「大海老天重」税込980円も登場します。

シェア向けには「2種のうなぎ巻寿司」税込1280円、甘味として「土用餅（6個入）」税込540円も用意されています。

早期予約特典は「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」と「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」が対象。6月30日午前9時までの早期予約期間中に対象商品を予約すると200円引きとなります。

さらに対象商品（土用餅を除いた7商品）の予約特典として、ファミマオンラインから予約した場合は、ファミマポイント300円相当が付与されます。主力2商品の場合は、あわせて最大500円相当がおトクになる内容です。

また、対象商品（土用餅を除いた7商品）を購入すると、「サントリー 黒烏龍茶 350ml」に使える無料引換券または無料引換クーポンも進呈されます。店舗予約の場合はレシートに印字され、ファミマオンライン予約の場合はファミマのアプリ「ファミペイ」に配信されます。

ファミマオンライン予約限定で、抽選キャンペーンも実施されます。抽選対象は、土用の丑の日商品全品です。期間中に予約した人の中から500人に、「賛否両論 笠原将弘監修 ローストビーフ2本セット」税込5500円を1円で購入できるクーポンが当たります。クーポンの使用期間は8月3日から8月24日までです。

予約は全国のファミリーマート約1万6400店およびファミマオンラインで受付。早期予約は5月28日午前10時1分から6月30日午前9時まで、通常予約は6月30日午前10時1分から7月22日午前9時までです。受け取り日は7月22日から7月26日までの中から選択できます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052802.html