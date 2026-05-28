好き＆行ってみたい「群馬県の繁華街＆歓楽街」ランキング！ 2位「駅前中央通り」、1位は？【2026年調査】
まぶしい新緑が目に鮮やかな季節となり、日中の散策が心地よい季節を迎えました。爽やかな初夏の風に誘われて、休日は活気あふれるエリアへ足を延ばしてみたくなります。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「群馬県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「商業施設や飲食店が集まっており、カフェなども楽しめそうだから。高崎城址公園に行って季節を感じるのも良さそう」（20代女性／東京都）、「駅周辺に大型商業施設や多彩な飲食店が集まり、ほどよい活気を感じながらも治安面の不安が少なく、家族それぞれが好きなお店を見つけてゆったり過ごせそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「新幹線の停車駅ということもあり、洗練された都会的な賑わいと、地方都市らしい温かみが両立している。飲食店だけでなく、ショッピング施設や文化施設も集まっており、昼夜問わず歩いているだけでワクワクする。アクセスの良さと開拓のしがいがある点が好き」（60代男性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは「高崎より少し落ち着ついていてマルシェなども開催されているので」（40代女性／京都府）、「市内で最も栄えている繁華街だから」（40代男性／東京都）、「とても賑わって楽しそうだからです」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「群馬県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：駅前中央通り（高崎市）／60票高崎駅西口から伸びる「駅前中央通り」は、群馬随一の商業集積地です。大型商業施設「高崎オーパ」や「高崎タカシマヤ」などが並び、洗練された都市景観を作り出しています。周辺にはおしゃれな飲食店や居酒屋も多く、北関東の交通の要衝である高崎を象徴する、活気に満ちたエリアです。
回答者からは「商業施設や飲食店が集まっており、カフェなども楽しめそうだから。高崎城址公園に行って季節を感じるのも良さそう」（20代女性／東京都）、「駅周辺に大型商業施設や多彩な飲食店が集まり、ほどよい活気を感じながらも治安面の不安が少なく、家族それぞれが好きなお店を見つけてゆったり過ごせそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「新幹線の停車駅ということもあり、洗練された都会的な賑わいと、地方都市らしい温かみが両立している。飲食店だけでなく、ショッピング施設や文化施設も集まっており、昼夜問わず歩いているだけでワクワクする。アクセスの良さと開拓のしがいがある点が好き」（60代男性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：駅前通り（前橋市）／69票県庁所在地・前橋のメインストリートである「駅前通り」が1位を獲得しました。近年、前橋駅周辺は「アート」を軸にした再開発が進んでおり、モダンなホテルや複合施設が誕生しています。歴史ある静かな街並みと、新しく生まれ変わった繁華街のにぎわいが絶妙に融合し、新たな群馬の魅力を発信しています。
回答者からは「高崎より少し落ち着ついていてマルシェなども開催されているので」（40代女性／京都府）、「市内で最も栄えている繁華街だから」（40代男性／東京都）、「とても賑わって楽しそうだからです」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)