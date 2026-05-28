インフルエンサーの高垣博之さんは5月27日、自身のXを更新。男性アイドルグループ「ホローホログラム」の一員としてデビューすることを発表しました。（サムネイル画像出典：高垣博之さん公式Xより）

写真拡大

インフルエンサーの高垣博之さんは5月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。男性アイドルグループ「ホローホログラム」の一員としてデビューすることを発表し、祝福の声が寄せられています。

【写真】アイドル再デビューを発表した高垣博之

「爆売れ予言」

高垣さんは「このたびRINDO Entertainmentからデビューさせていただくことになりました　ホローホログラム オレンジ色担当 ひろです」と投稿。「僕をメンバーとして仲間にしてくれて本当にありがとうございます」「周りにいる人に感謝しかしてません。既存メンバー、新メンバー、スタッフさん、ファンの方の喜ぶ顔がたくさん見たいです。そのために頑張ります！」と、感謝の言葉や今後の意気込みもつづっています。また、衣装姿でのセルフィーも公開しました。

ファンからは「ま!?アツすぎる」「まさかで草」「取り急ぎ。今泣いています」「またアイドルやってくれるのうれしい！」「無職脱出おめでとう」「爆売れ予言」「これからも面白いツイートと動画作ってほしい」などの声が寄せられています。

1月まで「カラフルダイヤモンド」のメンバーとして活動

男性アイドルグループ「カラフルダイヤモンド」のメンバーとして活動していた高垣さんでしたが、同グループは1月11日をもって解散。以降は、インフルエンサーとして活動していました。「ホローホログラム」の公式Xアカウントでは、高垣さんのソロアーティスト写真も公開されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)