全日本空輸（ANA）とポケモンは、ポケモン30周年特別企画として就航する特別塗装機『ポケモンジェット』3機のうち、第1弾・第2弾となる『ポケモンジェット 赤』『ポケモンジェット 緑』のデザインを発表した。

【画像あり】歴代のパートナーに加えて最新作に出るポケモンも 公開されたデザイン

本企画は、『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年を迎えることを記念し、ANAとポケモンがこれまで歩んできた歴史を祝して実施されるもの。これまで発売された各ゲームタイトルで最初のパートナーとなるポケモンたちが機体に描かれている。

さらに2027年に発売予定の『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』で新たに登場するポケモンたちも登場する。

『ポケモンジェット 赤』は、国内線定期便に就航するボーイング787-8（機番：JA819A）。機体にはピカチュウに加え、ゲーム『ポケットモンスター』シリーズの各タイトルで最初の冒険のパートナーとして登場する、ほのおタイプのポケモンたちが描かれている。就航開始は2026年7月末を予定している。

『ポケモンジェット 緑』は、国際線定期便に就航するボーイング787-9（機番：JA923A）。機体にはピカチュウに加え、各タイトルで最初の冒険のパートナーとして登場する、くさタイプのポケモンたちが描かれている。

3機目となる『ポケモンジェット 青』のデザインについては、続報が発表される予定だ。

機内用品もオリジナルデザインで展開される。ヘッドレストカバーは機体に登場するポケモンたちが描かれた華やかなデザイン。限定デザインコップとカクテルナプキンには、ANAとの取り組みを記念したポケモン30周年ロゴとポケモンたちが描かれている。

ヘッドレストカバーと限定デザインコップは国内線（エコノミークラス）、国際線（エコノミークラス・プレミアムエコノミー）で提供。カクテルナプキンは国際線（エコノミークラス・プレミアムエコノミー・ビジネスクラス）で提供される。なお、ヘッドレストカバーは持ち帰り不可。

また、特別塗装機に搭乗した乗客には、オリジナルデザインのステッカーが機内で配布される。配布は1回の搭乗につき1人1枚。一部路線や運航状況によっては配布できない場合があり、予定配布数に達し次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）