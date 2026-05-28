YOASOBIが、ゲーム『オーバーウォッチ』とのコラボレーションを実施。短編小説『地に堕ちた雀（英題：The Fall of a Sparrow）』を原作としたコラボ楽曲「オリオン」を6月26日にリリースする。

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同情報は、本日5月28日の『「オーバーウォッチ」新シーズン発表会記者会見』にYOASOBIが登壇し公開された。

『オーバーウォッチ』では、6月17日より東京を舞台にした新たなハイブリッドマップがローンチ予定。そして、その舞台設定に紐づくキャラクター、ゲンジ・ハンゾー・キリコによって展開される短編小説『地に堕ちた雀（英題：The Fall of a Sparrow）』も公開となった。

同ストーリーでは、ハンゾーやキリコとともに幼少期の記憶を辿りながら、それぞれの想いと向き合うゲンジの姿が描かれている。YOASOBIは、その短編小説を原作として、コラボ楽曲「オリオン」を新たに書き下ろした。

YOASOBIの書き下ろした楽曲は、6月26日にリリースされる4th EP『THE BOOK for,』に収録。また、同EPのUS限定アナログレコードでは、『オーバーウォッチ』とのコラボジャケットを使用した特別仕様商品の発売される。加えて、コラボミュージックビデオをアニメーションスタジオA-1 Picturesとともに制作中だという。

なお、YOASOBI×『オーバーウォッチ』のコラボキャンペーンは、7月1日よりスタート予定。ゲーム内では、YOASOBIならではの小説を音楽にする世界観と、『オーバーウォッチ』のキャラクターたちが融合した特別な体験を楽しむことができるという。

（文＝リアルサウンド編集部）