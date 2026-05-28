「結果を残せなかったのは悔しく、申し訳ない」 FC東京の社長が退任へ。クラブへ思い「必ずリーグ優勝ができると信じています」

「結果を残せなかったのは悔しく、申し訳ない」 FC東京の社長が退任へ。クラブへ思い「必ずリーグ優勝ができると信じています」