「結果を残せなかったのは悔しく、申し訳ない」 FC東京の社長が退任へ。クラブへ思い「必ずリーグ優勝ができると信じています」
FC東京は５月28日、代表取締役社長を務める川岸滋也氏が、2026年７月１日付で退任すると発表した。
クラブは公式リリースで、「在任中は、ファン・サポーターのみなさまをはじめ、ホームタウン自治体、地域のみなさま、パートナー企業のみなさま、関係団体のみなさまより、多大なるご支援とご協力を賜りましたことを、心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
また、後任の代表取締役社長については、「今後、会社法その他関係規程に基づく会議体での承認手続きを経た上で、決定次第あらためてお知らせいたします」としている。
川岸氏はクラブを通じてコメントを発表。「日頃よりFC東京を支えていただいているすべてのみなさまに感謝を申し上げます。このたび、FC東京の代表取締役社長を退任することとなりました」と切り出し、次のようにこれまでを振り返った。
「この仕事を通じて、様々な場面において、FC東京の存在の偉大さを感じ、その意義、価値をさらに高めたいという想いで取り組ませていただきました。
サッカークラブである以上、チームの成績が常に問われることは間違いありません。その点では、結果を残せなかったのは悔しく、申し訳なく感じています。一方で、クラブが次のステージに上っていく準備はできました。FC東京は、必ずリーグ優勝ができるクラブであると信じていますし、それもクラブにとっての通過点でしかなく、FC東京を支えてくださるすべてのみなさまの想いを乗せて世界に羽ばたいていくはずです。その歩みについては、次にバトンタッチいたします」
最後は、「立場は変わりますが、その歩みを一人のサポーターとして支えてまいります。これまで賜りましたご支援とご厚情に、深く御礼を申し上げます。誠にありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブは公式リリースで、「在任中は、ファン・サポーターのみなさまをはじめ、ホームタウン自治体、地域のみなさま、パートナー企業のみなさま、関係団体のみなさまより、多大なるご支援とご協力を賜りましたことを、心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
また、後任の代表取締役社長については、「今後、会社法その他関係規程に基づく会議体での承認手続きを経た上で、決定次第あらためてお知らせいたします」としている。
「この仕事を通じて、様々な場面において、FC東京の存在の偉大さを感じ、その意義、価値をさらに高めたいという想いで取り組ませていただきました。
サッカークラブである以上、チームの成績が常に問われることは間違いありません。その点では、結果を残せなかったのは悔しく、申し訳なく感じています。一方で、クラブが次のステージに上っていく準備はできました。FC東京は、必ずリーグ優勝ができるクラブであると信じていますし、それもクラブにとっての通過点でしかなく、FC東京を支えてくださるすべてのみなさまの想いを乗せて世界に羽ばたいていくはずです。その歩みについては、次にバトンタッチいたします」
最後は、「立場は変わりますが、その歩みを一人のサポーターとして支えてまいります。これまで賜りましたご支援とご厚情に、深く御礼を申し上げます。誠にありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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