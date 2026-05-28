【球宴ファン投票】レイエス＆栗原陵矢＆万波中正が7万票超え〈パ・リーグ第4回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は28日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第4回中間発表を行いました。
DH部門の日本ハム・レイエス選手が7万4538票でリーグトップの得票数をキープ。3塁手部門のソフトバンク・栗原陵矢選手と外野手1位の日本ハム・万波中正選手も7万票突破で追いかけています。
前回の発表から上位の順位変動はありませんが、捕手部門ではDeNAからソフトバンクヘ移籍して間もない山本祐大選手が3位につける西武の小島大河選手に2000票以上あった差を約900票まで縮めています。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽パ・リーグ ファン投票 第4回中間発表
【先発投手】
1位 平良海馬（西武）28,382票
2位 伊藤大海（日本ハム）26,059票
3位 エスピノーザ（オリックス）18,057票
【中継投手】
1位 椋木蓮（オリックス）37,862票
2位 甲斐野央（西武）33,432票
3位 鈴木昭汰（ロッテ）30,712票
【抑え投手】
1位 マチャド（オリックス）56,439票
2位 岩城颯空（西武）33,598票
3位 横山陸人（ロッテ）27,318票
【捕手】
1位 田宮裕涼（日本ハム）50,563票
2位 若月健矢（オリックス）34,905票
3位 小島大河（西武）25,582票
【一塁手】
1位 ネビン（西武）61,996票
2位 清宮幸太郎（日本ハム）60,836票
3位 ソト（ロッテ）28,273票
【二塁手】
1位 太田椋（オリックス）57,129票
2位 小川龍成（ロッテ）39,329票
3位 牧原大成（ソフトバンク）34,601票
【三塁手】
1位 栗原陵矢（ソフトバンク）72,315票
2位 郡司裕也（日本ハム）34,447票
3位 宗佑磨（オリックス）30,007票
【遊撃手】
1位 村林一輝（楽天）37,492票
2位 水野達稀（日本ハム）33,413票
3位 紅林弘太郎（オリックス）31,687票
【外野手】
1位 万波中正（日本ハム）71,082票
2位 西川史礁（ロッテ）61,153票
3位 周東佑京（ソフトバンク）58,485票
4位 近藤健介（ソフトバンク）57,589票
5位 西川龍馬（オリックス）45,228票
1位 レイエス（日本ハム）74,538票
2位 柳田悠岐（ソフトバンク）46,458票
3位 森友哉（オリックス）22,662票