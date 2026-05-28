『おぎやはぎのハピキャン』5月28日から5週にわたり放送 エアテントの設営から韓国グルメ作りまで、韓国のトレンドを楽しみ尽くす
メ〜テレ（名古屋テレビ放送）制作のアウトドア・ドキュメント・バラエティの『おぎやはぎのハピキャン』が5月28日かり、5週にわたっての放送が決まった。
【番組カット】「お店の味！」絶品韓国グルメを大絶賛するアンジェリーナ1/3
コンセプトは、大自然の中、オトナが童心に返り「めいっぱい楽しむ」。おぎやはぎとゲストが、オフの気分で１日を楽しむリアルな様子を見せる。
今回はお笑い芸人のタケトが教える「韓流キャンプ」がテーマ。番組に何度も出演しているガールズバンド「Gacharic Spin」のアンジェリーナ1/3をゲストに迎え、最新エアテントの設営から絶品韓国グルメ作りまで、韓国のトレンドを楽しみ尽くす。
一同は、韓国発の注目ブランド「Coody」のエアテントの設営に着手。小木がおもむろに「昔矢作の家に行くと矢作がベッドで寝てて、矢作が『寝るまでいてくれ』って言ってたな〜」と学生時代の思い出を語り始め、「毎回矢作が寝静まったのを確認してからそっと出ていくんだよね」という素敵なエピソードトークも展開された。
また、ランチの準備では、タケトは特製スンドゥブチゲを調理。アンジェリーナ1/3はチヂミに挑戦し、 小木は韓国風おにぎり、チュモッパを担当。矢作はそれぞれの野菜が一番おいしくなる時間を厳密に守り、三色ナムルを仕上げた。いずれも、「これはもうお店の味じゃん！」「味の最高到達地点」と高評価だった。
番組は、最新話をTVerとLocipoで無料見逃し配信中。配信期間はいずれも放送終了後から３週間となる。また、ハピキャン公式YouTubeチャンネルでは過去の放送回をアーカイブ配信する。
番組のワンシーンを切り取ったフォトＴシャツも新たに登場し、おぎやはぎの二人が山梨県・西湖でカヌーを楽しむ、レアな写真がプリントされている。
【番組カット】「お店の味！」絶品韓国グルメを大絶賛するアンジェリーナ1/3
コンセプトは、大自然の中、オトナが童心に返り「めいっぱい楽しむ」。おぎやはぎとゲストが、オフの気分で１日を楽しむリアルな様子を見せる。
今回はお笑い芸人のタケトが教える「韓流キャンプ」がテーマ。番組に何度も出演しているガールズバンド「Gacharic Spin」のアンジェリーナ1/3をゲストに迎え、最新エアテントの設営から絶品韓国グルメ作りまで、韓国のトレンドを楽しみ尽くす。
また、ランチの準備では、タケトは特製スンドゥブチゲを調理。アンジェリーナ1/3はチヂミに挑戦し、 小木は韓国風おにぎり、チュモッパを担当。矢作はそれぞれの野菜が一番おいしくなる時間を厳密に守り、三色ナムルを仕上げた。いずれも、「これはもうお店の味じゃん！」「味の最高到達地点」と高評価だった。
番組は、最新話をTVerとLocipoで無料見逃し配信中。配信期間はいずれも放送終了後から３週間となる。また、ハピキャン公式YouTubeチャンネルでは過去の放送回をアーカイブ配信する。
番組のワンシーンを切り取ったフォトＴシャツも新たに登場し、おぎやはぎの二人が山梨県・西湖でカヌーを楽しむ、レアな写真がプリントされている。