声優で女優の戸田恵子（68）が27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。出演番組は「ほぼすべて見てる」と豪語する声優を明かした。

この日は親交が深い声優の山寺宏一とともに出演。お互い声優だけでなく、俳優として活躍する2人だが、山寺が「気が弱いから、一回褒めてほしい。スタッフとかに。乗せられて調子に乗るタイプだから」ともらした。

さらに「スタッフにっていうよりも、“戸田恵子に褒められたくてやってる”みたいなとこありますから。“戸田恵子に褒めてもらいたくて生きてる”みたいな」とぶっちゃけた。

戸田が「私は褒めてることしかない。“この間のテレビ良かったよ”とか」と話すと、山寺は「最近は言ってる。舞台は褒めたことあんまりないけど。戸田さんには正直に言ってほしいから。ビシッと言ってくれる人がいないとダメじゃないですか」と応じた。

すると、「言ってる、言ってる。山ちゃんの番組はほぼすべて見てると思ってて」と戸田。「この間のクラシック、清塚（信也）さんのやつも見てるし。もう全部見てる。『ビストロボイス』も毎週見てるし。全部見てるから」と明かした。