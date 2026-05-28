県職員のモチベーションや生産性の向上を図ろうと、山形県庁内でオフィス改革が進んでいる。

職場のレイアウトを刷新し、席を固定化しない「フリーアドレス化」や、文書を保管する書棚を半減させるなど開放感のある空間を実現。「縦割りでお堅い」という役所のイメージから脱却し、優秀な人材の確保につなげる狙いもある。（柴田一樹）

昨年度から進む改革のモデル職場のＤＸ推進課がある県庁６階。自由な雰囲気が漂うフロアは、上司も部下も固定せず、その日の業務内容に合わせて座席を選ぶフリーアドレスで、職員間の意思疎通を促進させているという。

レストランのように横並びで気軽に打ち合わせができる大画面付き「ファミレス席」や、集中した作業に向く「ついたて付き個人ブース」、気分転換で立ったまま仕事ができる「ハイテーブル席」も。事業費は同課など３課と東京事務所で計３７４０万円という。

「今までなかったコミュニケーションが生まれ、意思決定も円滑。よりクリエイティブに仕事ができています」。同課の佐藤文哉さん（２６）は、刷新されたオフィスを歓迎する。

フロア改革は、佐藤さんら若手職員が中心に意見を出し合って推進した。実施後の職員アンケートでは、約９割が打ち合わせのしやすさや会話の増加などを感じると回答。書棚を減らし、会議では大画面を活用するなどしたことで、ペーパーレス化も進んだという。

県が改革を進める背景には、深刻化する人材難がある。県によると、２０２５年度採用試験の「行政職」に応募した大卒受験者数は３１９人で、１０年前と比べて約２割減少。合格辞退者も増えており、２５年度は合格者の２２％に上り、多くが国家公務員や他自治体に流れている。３０歳代以下の早期離職者も年々増加しているという。

県は今年度も複数の部署で改革を進める予定で、当初予算案に２７３０万円の関連費用を計上した。

「若者に刺さる職場を目指したい」と語る県行政経営企画課の太田真也課長補佐は、「オフィス改革を手段の一つとし、働き方改革も進め、職員のウェルビーイング（良好な状態）の実現を図る」と意欲を語る。

全国で７割が見直し

官公庁のオフィス改革のコンサルティングを手がけ、山形県庁も支援したオフィス家具大手の「コクヨ」（大阪市）によると、官公庁からの受注はここ１、２年で急増。全国の都道府県庁では、約７割が見直しに着手しているという。

同社によると、従来の官公庁オフィスは紙への依存度が高く、山積みの文書で限られた場所でしか仕事ができなかったという。席のレイアウトは、窓際に座る管理職から職階順に部下の席が続き、一方通行のコミュニケーションによる非効率さも課題だった。

近年、そんなオフィスを変革しようという動きが活発で、県内では、高畠町も昨年の新庁舎建設に合わせ、課の仕切りのない「オープンフロア」を導入した。町民窓口がある１階にソファー仕様の相談ブースや、子どもを遊ばせながら相談できるコーナーを設けるなど、住民の利便性向上にもつなげている。

同社グローバルワークプレイス事業本部の田中経介さん（６１）は「ぜいたく品のように見られていた公務員のオフィス改革だが、住民サービスや地域発展につながる重要な問題で、税金を投資する意義は大きい」と強調する。