お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢のＸ（旧ツイッター）でのポストが話題を呼んでいる。

２８日にＸで「ちょっと前だけどさ、落ち着いてから書こうと。電車でさ、座って、けっこう空いてたんで、俺、気がゆるんで足くんだのよ。まあ、マナー的には良くない。そしたらさ、電車が停車して駅に着いた瞬間、俺の横に座ってた３０代くらいの男が立って、俺の組んでる足を蹴りあげたのよ。周りも、！！！ってなってさ。そいつ電車降りようとしたから、俺追いかけて、『お前ちょっとまて』って言ったら、そいつ、電車降りて、『来いよ』って」と電車での出来事をつづり始めた。

「でも、俺、ここでもめてたら仕事が間に合わないからさ、悩んで電車降りなかったのよ。そしたら、そいつ電車のドアが閉まるとき、嫌な笑顔で俺見てさ。『く、』って気持ちになってさ。どうした方が良かったのかな。『足組む＜人の足を蹴る』を、池上彰さんくらい丁寧にそいつに分からせたい。歩きスマホにぶつかりにいく、う〜！ってなってるやつと一緒だよな」と続けた。

この投稿の最後には「読んでくれてありがとうございました。すんません」と添えた。

このポストには「狭いところで足を組むのは良くないなーだから蹴っていい話じゃないけどね」「人に聞く前にまず反省せよ」「いや、隣に人が座ってる時点で足くむなや。マナー的に良くないと自覚しとんなら尚更」「足を蹴るとか嫌な笑顔とか、本当嫌な人だよね」などの様々な意見が飛び交った。

これを受け真栄田は「こういう投稿した時さ、お前がわるい、反省しろ、って、う、う〜！ってなる人達って、同じように親にやられたんだろうな。おれはただ気持ちを分かって欲しかっただけなんだけどな。この人達も親に気持ちを分かってもらう前に『お前がわるい！反省しろ！』って言われて傷ついてるんだろうな。アーメン」と反応した。