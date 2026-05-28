【タイトーくじ HORSE HEROES 2024コレクション】 6月12日より販売開始 価格：1回770.00円（税込）

タイトーは、「タイトーくじ HORSE HEROES 2024コレクション」を6月12日より発売する。価格は1回770.00円（税込）。昨年12月に有馬記念の開催に合わせて、第1弾の「タイトーくじ HORSE HEROES」が発売された。そちらが好評だったことから、今回の第2弾の発売が決定している。

第1弾では、2023年の人気投票で上位の馬と、過去のレジェンドの馬からピックアップされていた。それに続く今回の第2弾では、2024年の人気投票で上位の馬と、人気のレジェンドホースたちがラインナップされている。ちなみに、6月14日にはG1レースの宝塚記念が開催されるので、まさにタイミング的にもピッタリだ。

これは余談だが、この企画の担当者はガチの競馬ファンだという。そもそも競馬にハマったのは今から4年前で、そのときにレースを制した馬がイクイノックスだった。そうした経緯もあり、第1弾のA賞には同馬が選ばれていた。今回用意されているアイテムにも、競馬ファンならではの目線で作られたものがずらりと取り揃えられている。発売に先駆けて、ひと足お先に今回の商品を見せてもらうことができたので、こちらの記事でご紹介していく。

□「タイトーくじ HORSE HEROES 2024コレクション」のページ

2024年有馬記念優勝馬をぬいぐるみ化！ A賞「とってもおおきなぬいぐるみ レガレイラ」

A賞は、約45cmというかなり巨大なサイズの「とってもおおきなぬいぐるみ レガレイラ」だ。こちらは2024年に行われたG1レース「有馬記念」の優勝馬として選ばれたものだが、かわいらしい姿の中にレース時の雰囲気がしっかり再現されている。

なかなかの大きさだ

特にこだわって作られているのが、首の角度だ。今回はレガレイラが寝そべっているような姿になっているのだが、首を少し横に曲げている。そこで、つぶらな瞳がちょうどこちらを見つめているように、丁寧に調整が行われているのだ。

ただぬいぐるみ化されただけではなく、細部にまでこだわって作られている

目が合うとキュンとしちゃいそう！

競馬場に持っていきたい！B賞「トートバッグ」

第1弾でも実用的なアイテムがラインナップされていたB賞だが、今回の「トートバッグ」も、まさに競馬場で使えるアイテムとして企画されたものだ。まず全体的な見た目だが、黒を基調としたシックなデザインになっており、普段使いするアイテムとしても重宝しそうである。

そこにアクセントとして金色のプレートが付けられており、こちらには「HORSE HEROES」シリーズのロゴが刻まれている。デザイン的な特徴としては、バッグの持ち手にあたる部分が、若干丸くカットされているところだ。こちらは女性が持ちやすいように工夫されたものである。

こちらがB賞の「トートバッグ」だ

金のプレートがカッコイイ

見た目はシンプルなのだが、実は見えないところにもこだわった部分がある。こちらにはポケットがいくつか付けられており、マークシートや馬券が入るほか、赤ペンやペグシルも挿せる。もちろん、競馬新聞や飲み物などもバッグの中にしまっておくことができる。

今回登場するアイテムとも組み合わせることができるので、自分だけのコーデを考えて競馬場に出かけることも可能だ。

内部のポケットには、様々な競馬関連のアイテムが収納できる

他のアイテムとのコーデも楽しめる！

アクセサリーとしても付けられる！C賞「マスコットバッジvol.1 2024コレクション」

C賞の「マスコットバッジvol.1 2024コレクション」は、全部で4種類の競走馬をモチーフにしたアイテムだ。サイズは約12cmと小ぶりのぬいぐるみなのだが、ゴムひもと安全ピンで好きな所に付けられるようになっているところがポイントである。

こちらがC賞の「マスコットバッジvol.1 2024コレクション」だ

こちらには、2024年のG1勝ち馬である「テーオーロイヤル」と「ロマンチックウォリアー」が登場。また、勝ち馬ではないものの、人気投票で上位に輝いた馬として「ディープボンド」がチョイスされている。さらに、レジェンド名馬枠として、「ナリタブライアン」もこちらに含まれている。なお、種類は選べないので、その点だけ注意しておきたい。

小さいながらも細部までこだわって作られている

懐かしい名馬が含まれているところも、往年のファンにとっては嬉しい

メンコの作りにも注目！ D賞「マスコットバッジvol.2 2024コレクション」

C賞とD賞については、基本的には同じ作りのアイテムで、それぞれラインナップが異なっているものだと思えばいいだろう。こちらには、勝ち馬として「レモンポップ」と「レガレイラ」がピックアップされているほか、レジェンド名馬枠に「メジロマックイーン」と「ゴールドシップ」が選ばれている。

こちらがD賞の「マスコットバッジvol.2 2024コレクション」だ

実はこのC賞とD賞はかなり細かいところにこだわって作られている。そのひとつが、馬が付けているメンコ（マスク部分の名称）の部分だ。それぞれの馬には、柄の違いやメッシュ素材のもの、耳部分にPUレザー素材が使われているものなど、異なるメンコが付けられている。そうした見た目を、本物に近い質感で再現しているのだ。

メンコの柄や素材感などにも注目！

名馬メジロマックイーンも登場！

プリントじゃないこだわりの逸品！ E賞「優勝レイ風フライトタグ 2024コレクション」

E賞あたりになってくると、さすがに手抜きのアイテムも出てくるのではないかと思われがちだが……どの賞であってもしっかり作り込まれているのが、「HORSE HEROES」シリーズの魅力である。こちらは、競走馬たちがG1などで優勝したときに記念撮影が行われるような場面で身に付けている優勝レイをモチーフにしたフライトタグだ。

こちらがE賞の「優勝レイ風フライトタグ 2024コレクション」だ

裏面には競走馬の名前が書かれている

作りそのものにもこだわりが感じられる。なんとプリントで作られているのではなく、細かく織って作られているのである。こうしたこだわりは、企画担当者が自ら欲しいと思って作られているのが理由だ。まさに、ファン目線で作られたアイテムと言えるだろう。

プリントではなく織られて作られているというこだわりっぷり！

サイズ感もリアル！ F賞「勝馬投票券風アクリルキーホルダー」

競馬の馬券には、応援馬券（がんばれ馬券）と呼ばれるものがあり、1頭の単勝と複勝をセットで購入することで馬券に「がんばれ！」の文字が印字される。そちらをモチーフにしたアクリルキーホルダーが、F賞の「勝馬投票券風アクリルキーホルダー」だ。

こちらがF賞の「勝馬投票券風アクリルキーホルダー」だ

サイズも約9cmとリアルで、まるで本物の馬券のような見た目に仕上げられている。こちらは、「ディープボンド」「テーオーロイヤル」「ロマンチックウォリアー」「レモンポップ」「レガレイラ」「メジロマックイーン」「ナリタブライアン」「ゴールドシップ」の全8種類が用意されている。

本物の馬券のような見た目だ

巨大なゴルシのぬいぐるみも登場！LH賞「とってもおおきなぬいぐるみ ゴールドシップ」

この「タイトーくじ HORSE HEROES 2024コレクション」には、全部で70本くじが用意されている。その中で、最後の1本を引いた人がもらえるアイテムがLH（ラストハッピー）賞の「とってもおおきなぬいぐるみ ゴールドシップ」だ。

LH賞は「とってもおおきなぬいぐるみ ゴールドシップ」だ

こちらは、サイズ約45cmの巨大なゴールドシップのぬいぐるみである。A賞の「レガレイラ」と並べて飾ることで、より迫力が増しそうだ。大きさもさることながら見た目も愛らしく、ゴルシファンならばぜひとも手に入れたいアイテムではないだろうか？

圧倒的な存在感だ

メンコを付けたゴルシもカッコイイ

競馬ファンなら全部欲しくなりそう！ 取扱店舗は公式サイトをチェックしよう

ここまで「タイトーくじ HORSE HEROES 2024コレクション」の撮り下ろしレポートをお届けしてきた。これらに加えて、公式サイトでくじの半券に書かれているID番号を入力して応募することで、抽選で30名に当たるLH賞「とってもおおきなぬいぐるみ ゴールドシップ」が当たるWH（ダブルハッピー）賞も用意されている。

さらに、同じく公式サイトにF賞の半券に書かれたID番号を入力して応募することで、抽選で100名にA賞の「とってもおおきなぬいぐるみ レガレイラ」が当たるEXH（エクストラハッピー）賞も用意されている。いずれにせよ、くじを購入したときは半券も持ち帰って応募することをおすすめする。

さて、こちらのタイトーくじだが、取り扱い店舗など詳しい情報についてはタイトーくじ公式サイトで確認することができるので、自宅から近いお店を見つけてチャレンジしてほしい。

□「タイトーくじ公式サイト」のページ

HORSE HEROESは、権利元様よりタイトーくじ専用品として商品化許諾を頂いております。

(C) TAITO CORPORATION