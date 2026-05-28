全国各地の伝統工芸品などが並ぶ企画展が28日から鹿児島市の山形屋で始まりました。

屋久島の海底にある石から作った屋久島硯に、昔ながらの伝統技法で作られた五月人形。鹿児島市の山形屋で始まった「日本の匠たち職人の技展」が28日から始まりました。

全国19都府県から、39の工房が出店しています。

種子島でとれた素材から作られた食器

（記者）「繊細なデザインのコップや器が並んでいる。種子島でとれた素材から作られているそう」

初出店のこちらの工房は、種子島でとれたサトウキビや海岸の砂、シーグラスを使った食器などを販売しています。

（陶染工房・美ほう庵 荒木美由貴さん）「島で生まれて島で育った人間が、島のものを使って作る」

福井県からは傘「雨を楽しむ道具」

福井県からは雨が多い今の季節にぴったりの傘がおよそ400本並んでいます。

（福井洋傘 南谷賢志さん）「単なる雨除けではなく、雨を楽しむ道具」

出店する工房の半分以上が実演販売

出店する工房の半分以上が実演販売を行っています。訪れた人たちは見て、触れて、話を聞きながら、伝統工芸品の魅力を楽しんでいました。

（客）

「いろいろ話を聞けて下駄にも興味が湧いてきた」

「初めて直接聞いた。（オルゴールの）音もいい」

伝統の技を目の前で楽しめる「職人の技展」は来月1日まで開かれています。

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