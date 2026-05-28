1児の母・森絵梨佳、“プロ級”ハンドメイドのティッシュポーチ披露「色と柄の組み合わせがおしゃれ」「センス光ってる」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】モデルの森絵梨佳が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハンドメイド作品を公開した。
【写真】37歳1児のママモデル「チェックが透けてるのも可愛い」“プロ級”手作りティッシュポーチ
森は「＃ハンドメイド」とハッシュタグを添えるとともに「ティッシュケース＆ポーチ 完成〜！ポーチの中には絆創膏とか」と記し、手作りした作品を披露。投稿された写真には、表がティッシュ入れになった色や柄の異なるファスナー付きポーチが2つ並んでおり、どちらも丁寧な仕上がりとなっている。「ドット柄の生地が薄くて 裏地が透けてみえるところが個人的に気に入りました」とお気に入りポイントを挙げ、ファスナーの引き手に「好きなキーホルダーつけるとより可愛い」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「使うのがもったいないくらい素敵」「センス光ってる」「チェックが透けてるのも可愛い」「プロ級のクオリティ」「多才すぎる」「色と柄の組み合わせがおしゃれ」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「チェックが透けてるのも可愛い」“プロ級”手作りティッシュポーチ
◆森絵梨佳、ハンドメイド作品披露
森は「＃ハンドメイド」とハッシュタグを添えるとともに「ティッシュケース＆ポーチ 完成〜！ポーチの中には絆創膏とか」と記し、手作りした作品を披露。投稿された写真には、表がティッシュ入れになった色や柄の異なるファスナー付きポーチが2つ並んでおり、どちらも丁寧な仕上がりとなっている。「ドット柄の生地が薄くて 裏地が透けてみえるところが個人的に気に入りました」とお気に入りポイントを挙げ、ファスナーの引き手に「好きなキーホルダーつけるとより可愛い」とつづっている。
◆森絵梨佳の投稿に「プロ級のクオリティ」の声
この投稿に、ファンからは「使うのがもったいないくらい素敵」「センス光ってる」「チェックが透けてるのも可愛い」「プロ級のクオリティ」「多才すぎる」「色と柄の組み合わせがおしゃれ」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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