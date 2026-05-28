ドル円一時１５９．４４レベル、本日の安値をわずかに更新＝ロンドン為替



ロンドン序盤はドル売り優勢に取引を開始している。ドル円は159.44レベルにわずかに安値を広げる動き。東京昼過ぎの159.65レベルを高値に反落している。



ユーロドルは1.1586レベルを安値に、足元では1.1610台へと反発。ポンドドルも1.3368レベルを安値に、1.3410付近へと反発。



米10年債利回りは4.53％付近まで上昇したあと、4.50％台へと低下している。NY原油先物は東京早朝の89.11ドルを安値に、中東情勢の緊張を受けて92.52ドルまで買われたが、足元では91ドル付近に落ち着いている。



USD/JPY 159.48 EUR/USD 1.1615 GBP/USD 1.3410

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