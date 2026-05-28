ケガに泣いた2年間「長い道のりだったなと」待望復帰の冨安健洋、2度目のW杯は「楽しかったと思える大会に」
2024年6月以来約2年ぶりに日本代表復帰を果たしたDF冨安健洋が合流初日の28日、7対7のミニゲームを含むフルメニューに参加し、上々のコンディションをアピールした。練習後、報道陣の取材に応じ、「こういう状況でも選んでもらったことに責任感を感じているし、しっかりピッチ上で恩返しができれば」と活躍を誓った。
冨安は2022年末のカタールW杯後、度重なるケガに苦しみ、第2次森保ジャパンでの出場試合数は10試合。23年9月の国際親善試合ドイツ戦(○4-1)で発揮した格別なパフォーマンスが印象に残る一方、24年1〜2月のアジアカップ以降はケガを押しての出場が続いており、24年6月の北中米W杯2次予選以降は長期離脱を強いられた。
その間、冨安にとって日本代表は「正直、意識はしていなかった」という存在だった。前所属アーセナルでは24年10月を最後に公式戦から離れ、昨年7月に双方合意の末に契約解除。半年間のフリー期間を経て、昨年12月にアヤックスと契約するまで長いリハビリ生活を乗り越えてきた。冨安はその当時を「そこ(代表のことを考える)まで余裕がなかった。そもそもサッカーをしていなかったら論外だし、自分のやるべきことに集中していた」と振り返る。
それでも日本代表チームからの信頼は揺るがなかった。メディカルスタッフによるクラブとの情報交換は絶えず続いており、負傷のため不参加に終わったイギリス遠征後には森保一監督が自らアムステルダムを訪問。W杯本大会でプレーできるというめどが立ち、迷いなくメンバー入りの決断が下された。
約2年間にわたる長期離脱を経て、異例とも言える“ぶっつけ本番”での本大会メンバー入り。冨安は「まずは長い道のりだったなというのが間違いなくあって、W杯のメンバーに入るまでにいろんなことがあったのを忘れず、良い意味で、ここにいるのは当たり前じゃないという意識を持って毎日を過ごしたい」と決意を語った。
そんな冨安は今大会に向けて「終わった後に楽しかったなと思える大会にしたい」というテーマを掲げている。
22年のカタールW杯では当時抱えていた負傷だけでなく、「気を使いすぎていたというか、没頭しきれなかったところがあった」との反省を残したという冨安。大会中には「しっかりと勝ちに行くアクションを起こすのも日本が次のステップに進むことにおいて必要なこと」と守備的な戦いへの課題感も口にしており、戦術面での葛藤も垣間見せていた。
だからこそ、今大会では「ちゃんと言いたいことは言って、特に何も考えずに無の状態にいられる大会にしたい」との覚悟を固めている。いまフォーカスしているのは「W杯を勝つ上での戦い方」。これから始まるミーティングなどを通じて「そういったところをチーム全体で共有しながら、試合の中で一つのプレーの判断の質を高めていく必要があるし、チームでの共通認識も必要だと思う。それをチームの中で共有できれば」と展望を示した。
(取材・文 竹内達也)
冨安は2022年末のカタールW杯後、度重なるケガに苦しみ、第2次森保ジャパンでの出場試合数は10試合。23年9月の国際親善試合ドイツ戦(○4-1)で発揮した格別なパフォーマンスが印象に残る一方、24年1〜2月のアジアカップ以降はケガを押しての出場が続いており、24年6月の北中米W杯2次予選以降は長期離脱を強いられた。
それでも日本代表チームからの信頼は揺るがなかった。メディカルスタッフによるクラブとの情報交換は絶えず続いており、負傷のため不参加に終わったイギリス遠征後には森保一監督が自らアムステルダムを訪問。W杯本大会でプレーできるというめどが立ち、迷いなくメンバー入りの決断が下された。
約2年間にわたる長期離脱を経て、異例とも言える“ぶっつけ本番”での本大会メンバー入り。冨安は「まずは長い道のりだったなというのが間違いなくあって、W杯のメンバーに入るまでにいろんなことがあったのを忘れず、良い意味で、ここにいるのは当たり前じゃないという意識を持って毎日を過ごしたい」と決意を語った。
そんな冨安は今大会に向けて「終わった後に楽しかったなと思える大会にしたい」というテーマを掲げている。
22年のカタールW杯では当時抱えていた負傷だけでなく、「気を使いすぎていたというか、没頭しきれなかったところがあった」との反省を残したという冨安。大会中には「しっかりと勝ちに行くアクションを起こすのも日本が次のステップに進むことにおいて必要なこと」と守備的な戦いへの課題感も口にしており、戦術面での葛藤も垣間見せていた。
だからこそ、今大会では「ちゃんと言いたいことは言って、特に何も考えずに無の状態にいられる大会にしたい」との覚悟を固めている。いまフォーカスしているのは「W杯を勝つ上での戦い方」。これから始まるミーティングなどを通じて「そういったところをチーム全体で共有しながら、試合の中で一つのプレーの判断の質を高めていく必要があるし、チームでの共通認識も必要だと思う。それをチームの中で共有できれば」と展望を示した。
(取材・文 竹内達也)